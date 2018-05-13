Глава «Белнефтехима»: цены на бензин будут доводить до российского уровня

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко объяснил рост цен на топливо.

По его словам, стоимость топлива в Беларуси будет доводиться до российского уровня.

– В ценах на бензин мы будем придерживаться политики близких с цен, которые есть в соседних странах, – заявил Ляшенко в воскресенье в вечернем новостном выпуске ОНТ.

В данной связи он упомянул цены на топливо в соседней России. Говоря о формировании цен на бензин, Ляшенко отметил, что следует учитывать то, что Беларусь является транзитной страной, сообщает sputnik.by.

Отвечая на вопрос о том, почему растут цены, глава концерна заявил, что это дает возможность отчислять большие суммы налогов в государственный бюджет.

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