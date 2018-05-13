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Комментарии
13.05.2018
Салiдарнасць
Латынина: «Фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк»

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина – о парадах Победы в Москве и Минске.

Фото Уладзь Грыдзін, Радыё Свабода

Как отметила журналистка в авторской передаче «Код доступа», в России парад Победы до сих пор празднуют как новость. По ее мнению, это напоминает арабов, которые, когда им начинают говорить, что они живут в грязи, отвечают: «А вот мы придумали алгебру».

— Вот пройдет еще много лет, Россия, которая третья в мире по величине населения страна, в которой эпидемия СПИДа, в России больше всего беспризорных, больше всего неусыновленных детей, в России чудовищно низкая продолжительность жизни. Зато мы разбили фашистов.

И, конечно, вторая задача этой «зато мы придумали алгебру» — это отвлечь внимание от демонстрации, например, Навального 5 мая. Вот сколько там у Навального вышло? Несколько тысяч. А тут нам говорят: вышел миллион на акцию «Бессмертный полк».

Латынина считает, что события в Беларуси показали, чего стоит этот миллион:

— Власти там запретили «Бессмертный полк», разрешили свой вариант «Бессмертного полка». И там в результате этого «Бессмертного полка», который не был разрешен (в канун Дня Победы минские власти разрешили акцию — прим. «С»), собралось около тысячи человек, причем они такие были, если посмотреть на фотографии, странные люди с одинаковыми плакатиками и испитыми лицами, очень похожие на тех казаков, которые лупили нагайками — ну люмпены.

В общем, когда люмпены увидели, что как-то нехорошо, потому что типа тут другие люди идут в другой колонне, они влились как раз стройными рядами в аналогичную белорусскую акцию, то есть фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк».

Вот вы можете себе представить, чтобы люди, которые по призыву Навального вышли на площадь, увидели, что там есть казаки с нагайками и присоединились к казакам. То есть на самом деле этой ситуации нету, этого контингента людей, которые готовы во что бы то ни стало выходить на «Бессмертный полк» даже против всего мира. Их просто нет, как свидетельствует история Беларуси, — заключила Юлия Латынина.

Чудеса белорусской идеологии

 
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