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Скандалы
13.05.2018
AUTO.TUT.BY
В аварии под Каменцем погиб ребенок из Украины

Бус с детской футбольной командой из Украины попал в ДТП под Каменцем, есть погибший и пострадавшие.

ДТП произошло 13 мая около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь вблизи деревни Мартынюки, сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома. В микроавтобусе Renault Master ехала детская футбольная команда из Украины.

Фото gaibrest.by

По данным ГАИ, 42-летний водитель на Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор». В результате столкновения погиб 13-летний ребенок, который находился на переднем пассажирском сиденье. Водитель Renault и погибший мальчик — граждане Украины.

Минздрав Беларуси сообщил: по предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу.

— Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщили в ведомстве.

Фото gaibrest.by

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков, в ее составе — нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец — детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня часть пострадавших детей переведут в Брестскую областную больницу.

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

— Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям, — сказал он.

 
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