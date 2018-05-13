Трогательные истории любви украинцев, которые воюют в Донбассе

Волонтерский фотопроект «Если бы не война» выставлен под открытым небом возле Ратуши во Львове. Эти снимки не оставляют равнодушными.

В проекте приняли участие 12 пар. У каждой — своя история.

«Кому-то чуть за 20 лет, а кто-то уже 25 лет вместе. Одни были знакомы со студенческих лет, а другие познакомились в госпитале. Кто-то родился и вырос на Западе, а кто-то на — Востоке. Кто-то всю жизнь посвятил армии, а кто-то — бизнесу. Кто-то долго шел к браку, а кто-то на втором свидании понял — это Судьба, — пишут авторы проекта. — Любовь — повсюду. Даже на войне. Человека можно убить, любовь — нет».

«Истории этих пар — два горизонта: тех, чьи чувства сохранились, несмотря на войну, и тех, которые нашли друг друга …благодаря войне».

«Для любви не нужны особые условия. Иногда достаточно остаться вдвоем на кухне, прогуляться в парке или посидеть у камина, пройтись по берегу моря или съездить на озеро. Место, время и окружение — не важно. Главное — вместе. Держаться за руки, чувствовать, что вы родные».