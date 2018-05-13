Кому женщины платят за секс

Колумнист «Сноба» объясняет, почему секс переходит в сферу товарно-денежных отношений.

Расскажу, как мне первый раз предложили секс за деньги.

Мне было лет двадцать, я поехала в «Шанс». Тогда это был самый популярный гей-клуб, но уже чуть более пристойный, чем «Премьера», где двери в туалетах рассыпались в щепки от страстного секса (ах, золотые были времена).

Мы приехали в клуб с подругой. Там наш общий друг познакомил нас с молодым человеком, причем за его спиной изо всех сил подмигивал двумя глазами, строил похотливые рожи, а потом стремительно растворился в толпе.

И вот наш новый знакомый стоит с немного грустным лицом, но при этом очень старается дружить, угощает дешевой выпивкой (чертова клюквенная водка!), танцует с нами, и мы то пытаемся угадать, кто ему больше нравится, то обсуждаем, не заняться ли с ним сексом втроем (он об этом еще не знает), то решаем, что «как пойдет». В общем, мы веселимся, а молодой человек все толчется рядом, но что ему нужно, не очень понятно, потому что он какой-то заторможенный. Часа через полтора мы его спрашиваем: какие, мол, планы на вечер? И тут он говорит: любые — за 200 долларов.

Это была середина 1990-х, мы были студентками и на 100 долларов при большом желании могли жить месяц. Это вообще была странная идея: он же видел, что мы совсем молодые девицы, одетые в вещи из секонд-хенда и экономящие на алкоголе.

— Чувак, посмотри на нас, откуда у нас такие деньги? С чего ты решил, что мы вообще будем за это платить? — попытались мы озадачить нашего милого друга. В ответ он предложил скинуть до 150.

Интересно, что этот молодой человек выглядел так же, как до сих пор выглядят все жиголо в Москве. По крайней мере, все те, которых я видела, были более-менее одинаковые: они слишком накачанные, слишком загорелые, в слишком обтягивающей одежде, со слишком зализанными волосами. И почему-то всегда грустные. С печалью такой, с трагедией глубоко внутри. Может, это нравится большинству женщин (ну, пожалеть, поплакать вместе), но лично мне вообще неинтересна трагедия и печаль в качестве секс-прелюдии. А еще мне не нравится такой тип — квадратные мускулы в литрах автозагара. Допустим, я вообще секс за деньги не ищу. Но как-то обидно за жанр.

Жиголо высокого полета при очень богатой женщине я видела лишь однажды. Он, конечно, уже облагородился, но даже у него была и эта грусть в глазах, и этот рекламный загар.

Но да, многим женщинам так или иначе это нравится. Особенно старше тридцати пяти, у которых достаточно денег и уверенности в себе, чтобы не иметь дела с располневшими бородатыми ровесниками, пытающимися с первого слова доказать, кто тут мужик (наверное, это у них такая прелюдия). Женщины готовы наслаждаться мальчиками из эскорта хотя бы потому, что они не обрюзгшие и у них нет проблем с эрекцией.

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В стрип-клубах женщины просто дымятся от сексуальности. И вот вопрос: куда она вся девается в обычной жизни? Они стесняются? Мужчины вокруг их не возбуждают?

Я голосую за второе. Да, с моей точки зрения сексуальность — это совсем не то, что подразумевают эскорт-мальчики, но обратная сторона реальности — вот эти все неухоженные и невыразительные парни, которые ходят с таким видом, будто у них врожденная импотенция.

Восточные мужчины или мужчины из Южной Европы при знакомстве с женщиной излучают сексуальность (без всякой там грусти), они очаровательны, внимательны и нежны, и по ним заметно, что они хотят заняться с этой женщиной сексом. И — сюрприз — женщинам это нравится! В Москве это можно получить только от мальчика по вызову. И уже плевать, видимо, на несколько карикатурный образ, главное, что можно рассчитывать на сексуальное общение, а не какие-то там споры о политике и вялый член в придачу.

Я знаю нескольких женщин, которые в России пользуются секс-услугами или через приложения знакомятся и встречаются с очень молодыми мужчинами, а с ровесниками общаются только в Европе. Потому что там эти ровесники — горячие и веселые мужчины хоть 40, хоть 60 лет, которые любят клубы и секс тоже любят, и не пугаются до смерти, если женщина успешна и богата или просто независима, не пытаются ей доказать, что они лучше только потому, что они мужчины.

В России же сексуальность практически табуирована, особенно у мужчин, которые, видимо, готовы демонстрировать ее откровенно только за деньги. Как будто им стыдно быть секси — не обязательно в диковатом стриптиз-формате, но все же с намеком, что мужчина — это не просто живот, брыли и мошонка, а объект желания.

Поэтому за сексуальностью женщины идут в стрип-клубы — и готовы тратить на это деньги. И это не всегда женщины 40+, а часто и девушки лет 25–30, которым, видимо, надоело бегать вокруг всяких нытиков и получать подобие секса два раза в месяц.

Я бы на месте мужчин заволновалась: столько секса от них утекает, а все лишь потому, что они хотят выглядеть как фригидные калоши. Женщины всегда старались быть сексуальными, обаятельными, приветливыми, любезными, а мужчины, кажется, даже и не задумываются об этом. Но времена сейчас такие, что надо что-то срочно менять.

Пора уже закрыть тему со всякими там отстойными «правилами съема» и понять, что дело не в правилах, а в сексуальной привлекательности без всяких там перекошенных от мужественности лиц и в легкости, и в обаянии. Учитесь вот у женщин, что ли, как себя вести. Или хоть у парней из эскорта. Они ведь точно знают, что главное — восхищаться женщиной, быть для нее красивым и сексуальным, быть милым, уважать ее. Ну, то есть обращаться с ней так, будто ты и правда нормальный человек, а не самодовольный псевдо-альфа-самец, который тут всем делает большое одолжение уже тем, что готов бросить офигеть какие важные дела и отвлечься на такое глупое дело, как секс с кем-то, кто старше шестнадцати лет.

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