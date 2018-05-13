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В мире
13.05.2018
Настоящее Время
Свинку Пеппу забанили в Китае за вредное влияние на молодежь

Расследователи считают, что Пеппа слишком популярна и «отбирает хлеб» у китайских мультипликаторов.

30 тыс. видеороликов с участием мультперсонажа исчезли с видеохостинга Douyin без объяснений, их не найти даже поиском по ключевым словам.

Расследователи считают, что Пеппа слишком популярна и «отбирает хлеб» у китайских мультипликаторов, а также воспитывает в молодежи некоммунистические ценности.

Настоящее Время уже рассказывало, как власти Китая недавно запрещали американского Винни-Пуха за внешнее сходство с лидером страны Си Цзиньпином. Помимо этого в стране были запрещены фильмы и видео о путешествиях во времени, книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», грустные эмодзи, а также ограничена трансляция сериала про Губку Боба.

Под новый удар цензоров попала героиня британского сериала для дошкольников Свинка Пеппа. 30 тысяч видеороликов с участием Пеппы недавно исчезли с видео-хостинга Douyin без каких-либо объяснений. И даже поиск по ключевым словам или хештегам не дает результатов.

Мировые СМИ встревожились и попробовали выяснить, чем Свинка не угодила китайским властям. Guardian пришел к выводу, что Пеппа – «разрушительный символ контркультуры в Китае», и власти действительно видят в ней угрозу для молодежи.

Пеппа – не просто героиня мультфильма для дошкольников, она – культурный феномен. С тех пор, как в 2015 году британский сериал начали показывать в КНР, его герои повсюду: на игрушках и футболках, зубных щетках и сумках. Пеппу рисуют даже на традиционном китайском фарфоре.

– Она ужасно милая! Эти глазки сбоку, эта мордочка, как она в луже прыгает. По-моему, это очень смешно, – говорят о Пеппе молодые люди на улицах.

Кадры из мультфильма используют во взрослых шутках и мемах, многие делают с Пеппой татуировки, как постоянные, так и временные.

Китайские СМИ отмечают, что хотя импортный мультфильм и полезен для изучения английского, популярность Свинки небезобидна: Пеппа, по их мнению, «плохо себя ведет» и подает дурной пример детям. Например, учит их визжать и прыгать по лужам.

Помимо этого, как и в случае с «Губкой Бобом», сериал отбирает аудиторию у продукции китайских мультипликаторов.

– Анимационная индустрия в Китае проживает сложный период, – признает один из мультипликаторов.

Еще одно обвинение в адрес Пеппы – то, что она стимулирует в молодежи чрезмерное потребление, заставляя ее покупать ненужный хлам.

Главные фанаты Пеппы в Китае – именно городская молодежь, причем вполне определенная прослойка. Они не рвутся работать или строить карьеру в партии, а вместо этого веселятся, покупают футболки и татуировки, монтируют видео и мемы со свиньями. Этот образ жизни хотя и не преступный, но явно не отвечает линии правящей коммунистической партии.

 
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