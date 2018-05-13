Реакция Байнета: «До встречи на Изровидении!»
В соцсетях белорусы обсуждают результаты «Евровидения-2018».
В Фейсбуке нашелся двойник исполнителя, представлявшего на конкурсе Германию. В нем пользователи опознали главного редактора «Еврорадио» Павла Свердлова.
Певец из Германии Михаэль Шульте
Журналист из Беларуси Павел Свердлов
Павел оценил сходство и пообещал друзьям выписать себе премию за выступление на «Евровидении».
Maxim Mirovich:
«Беларусь подарила миру Рыбака и Рыбку».
Дмитрий Растаев:
– Моня, и шо вы думаете за Нетту?
– То же, шо и за Розу, когда она стала моей женой: и сладко, и страшно.
– Как это?
– Сладко, шо таки стала, страшно, во что это обойдётся.
Владимир Максимков:
«До встречи на Изравидении!»
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