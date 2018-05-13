Реакция Байнета: «До встречи на Изровидении!»

В соцсетях белорусы обсуждают результаты «Евровидения-2018».

В Фейсбуке нашелся двойник исполнителя, представлявшего на конкурсе Германию. В нем пользователи опознали главного редактора «Еврорадио» Павла Свердлова.

Певец из Германии Михаэль Шульте

Журналист из Беларуси Павел Свердлов

Павел оценил сходство и пообещал друзьям выписать себе премию за выступление на «Евровидении».

Maxim Mirovich:

«Беларусь подарила миру Рыбака и Рыбку».

Дмитрий Растаев:

– Моня, и шо вы думаете за Нетту?

– То же, шо и за Розу, когда она стала моей женой: и сладко, и страшно.

– Как это?

– Сладко, шо таки стала, страшно, во что это обойдётся.

Владимир Максимков:

«До встречи на Изравидении!»

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