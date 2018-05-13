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В мире
13.05.2018
Медуза
Теракт в Париже совершил выходец из Чечни

Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался выходцем из Чечни.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции.

При себе у нападавшего не было документов, но его личность была установлена с помощью отпечатков пальцев. Имя преступника не называется, но радиостанция сообщает, что он родился в 1997 году.

По данным Le Figaro, его родители задержаны полицией.

Нападение было совершено вечером 12 мая в центре Парижа на улице Монсиньи.

В результате нападения погиб 29-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения. Сам преступник был застрелен полицейскими.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

 
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