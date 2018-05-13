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Лица
13.05.2018
Салiдарнасць
На «Евровидении» у британской певицы отобрали микрофон

Финал конкурса «Евровидение» в Лиссабоне ознаменовался скандалом.

Фото AP

В середине выступления британской певицы SuRie с композицией Storm на сцену взбежал мужчина в бандане, вырвал из рук девушки микрофон и прокричал: «Нацисты в британских СМИ – мы требуем свободы. Война – это не мир!»

Хулигана скрутили охранники и вывели со сцены, сообщает Evening Standard.

СуРи попыталась схватить мужчину, прежде чем он забрал микрофон. Фото EPA

Пресс-служба Евровидения сообщила позже, что нарушитель порядка арестован и отправлен в полицейский участок. Как сообщают британские газеты, этот же мужчина ранее прерывал вручение премии National Television Awards и финала шоу Voice.

Музыка и фонограмма бэк-вокалистов во время инцидента не останавливалась, и исполнительнице не оставалось ничего кроме как стоять и прихлопывать в такт ритму в ожидании восстановления порядка. Когда микрофон вернули СуРи, она продолжила исполнение песни с видимой яростью в голосе и жестах.

Извинившись за сорванное выступление, организаторы конкурса предложили британской певице исполнить номер на бис, но она отказалась; ведущий эфира в Великобритании Грэм Нортон пояснил: «Ей предложили, она отказалась – но кто будет ее обвинять в такой ситуации? Она не обязана ничего доказывать. Она прекрасно держалась; представьте, как беззащитно вы бы почувствовали себя на ее месте».

Представительница Великобритании на музыкальном конкурсе «Евровидение» певица СуРи отказалась от повторного выступления в финале после того, как ее номер был прерван нарушителем порядка

Зрители шоу не оценили всю сложность момента и присудили СуРи настолько мало голосов, что британская исполнительница заняла в итоговом рейтинге третье место с конца.

Победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне стала израильская певица Нетта Барзилай.

Фото AFP/GETTY

Песня Toy, которую исполнила 25-летняя Нетта, считалась фаворитом конкурса, по версии букмекеров, пишет Русская служба Би-би-си.

Однако, когда сначала были объявлены результаты голосования жюри стран-участниц, Израиль занял лишь третье место, после Швеции и Австрии. Расклад изменили результаты зрительского голосования, объявленные позже. Соотношение голосов жюри и зрителей составляет 50 на 50.

Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

 

 
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