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Спорт
13.05.2018
Михаил Миронович
Брестское «Динамо» после отставки чешского тренера одержало победу

11 и 12 мая состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по футболу.

Минск – Слуцк – 0:2 (Николич, 67, Шикавка, 72)

Смолевичи – Днепр – 2:1 (Горбачик, 34, Васьков, 84 – Павлов, 68)

Абсолютный дебютант высшей лиги одержал первую победу на этом уровне.

Гомель – Торпедо-БелАЗ – 0:0

Это уже четвертая нулевая ничья «Гомеля» в семи матчах. В остальных играх южане пропускали и проигрывали.

Динамо Бр – Витебск – 3:1 (Юзепчук, 9, Седько, 37, Лебедев, 55 – Вергейчик, 30)

После отставки главного тренера Радослава Латала хозяева воспряли духом и одержали вторую победу в чемпионате.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 18 (после 6 матчей)

2.Динамо Мн – 14 (6)

3.Слуцк – 14 (7)

4.Торпедо-БелАЗ – 12 (7)

5.Витебск – 11 (7)

6.Неман – 9 (6)

7.Динамо Бр – 9 (7)

8.Днепр – 8 (7)

9.Ислочь – 7 (6)

10.Луч – 7 (6)

11.Шахтер – 6 (6)

12.Смолевичи – 6 (7)

13.Торпедо – 5 (6)

14.Гомель – 4 (7)

15.Городея – 3 (6)

16.Минск – 3 (7)

13 мая состоятся еще три матча чемпионата Беларуси по футболу.

 
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