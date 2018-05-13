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Спорт
13.05.2018
Сергей Николаев, «Прессбол»
Corriere della Sera: Диего Марадона получил предложение о работе в Беларуси

Странная заметка вышла 12 мая в итальянской газете Corriere della Sera.

Под заголовком «Марадона получил предложение из Беларуси» за подписью журналистки Симоны Марчетти и со ссылкой на сайт аргентинского телеканала TyC Sports опубликовано следующее: после проблемного прощания с «Аль-Фуджайрой» бывший чемпион уже получил предложения из Турции, Кувейта и даже из Аравии, но более интригующим является вариант с Беларусью.

Диего Марадона может отправиться в Беларусь после того, как его расставание с «Аль-Фуджайрой», кажется, стало следствием чрезмерных финансовых запросов. Говорят, что его адвокат и агент Матиас Морла попросил увеличить зарплату аргентинца в четыре раза, заставив клуб из ОАЭ отказаться от идеи сохранить Марадону в роли главного тренера на следующий сезон.

Согласно сайту TyC Sports, бывший чемпион уже получил предложения из Турции, Кувейта и опять же Аравии, но больше всего интригуют три предложения — одно от сборной Беларуси и два от клубов, которые опять же представляют Беларусь (благодаря дружбе Марадоны с президентом Путиным), и это заставило его агента полететь в русскую страну, чтобы ознакомиться с их деталями.

«В ближайшие дни у нас будет более четкая картина, — сказал Морла, чья первая встреча назначена на 14 мая. — Но в любом случае это очень важные предложения, которые определенно улучшат будущее Марадоны».

Как мы прочли, возможная смена работы заставила Диего поменять планы. Ожидалось, что в эти выходные он отправится в Аргентину, но он останется в Дубае (на своем канале Марадона опубликовал видео, на котором видно, как он занимается на беговой дорожке), а в июне отправится на чемпионат мира в Россию, где у него уже запланирована встреча с его другом Путиным.

«От белорусского предложения действительно невозможно отказаться, — сказали люди из окружения Марадоны. — Причем не только с финансовой точки зрения, но и со спортивной».

Как говорится, за что купили, за то и продаем.

«Аль-Фуджайру» Марадона возглавил год назад. С главной задачей вывести клуб в элитную лигу ОАЭ. Сделать это аргентинцу не удалось, и в конце апреля он сам заявил об уходе. Затем, впрочем, передумал, согласился продолжить, но не судьба. Агент потребовал существенного увеличения жалованья, что работодатель воспринял как грабеж средь бела дня. С тех пор Диего Армандо без работы.

Теперь разберемся, что в заметке странного.

Во-первых, экивок в сторону сборной Беларуси. Это несколько лет назад Марадона фигурировал в расширенном списке кандидатов на роль рулевого нашей нацкоманды, но и тогда, на перепутье, его фигура вроде бы всерьез не рассматривалась. Теперь — тем более. У сборной есть тренер, в марте успешно сыграны два спарринга, ничто не указывает на возможность перемен.

Для очистки совести корреспондент pressball.by все же связался с председателем БФФ, и Сергей Румас развеял малейшие сомнения: сборная Беларуси с Игорем Криушенко продолжает готовиться к Лиге наций.

Во-вторых, странным выглядит упоминание дружбы Марадоны с Владимиром Путиным в качестве аргумента в пользу трудоустройства в Беларуси. У зарубежных коллег проблемы не то с географией, не то с геополитикой. И не похоже, что они перепутали страны — у сборной России тоже есть главный тренер и на носу домашний чемпионат мира.

В-третьих... Что это за два белорусских клуба, для которых свет вдруг разом сошелся на Марадоне? Тоже похоже на фейк, потому что у 15 команд высшей лиги вопрос о смене рулевого опять-таки не стоит.

16-я команда — брестское «Динамо». И вот здесь интересно. Главный тренер брестчанам экстренно необходим — чеха Радослава Латала уволили, флаг пока подхватил спортивный директор Сергей Ковальчук. В сменщики Латалу сватают то наставника «Витебска» Сергея Ясинского, то российского специалиста Андрея Чернышова. Варианты вполне рабочие, но не обязательно единственные.

В конце концов, если статья Corriere della Sera стоит дороже ломаного гроша, то без Бреста здесь никак. Кажется, ни один другой белорусский клуб сегодня не может позволить себе Марадону. Ни ментально — брестчане любят отчаянные решения, приглашая то Кевина Кураньи на сбор, то Артема Милевского на контракт. Ни финансово — помним, что клуб сегодня питают деньги компании SOHRA Overseas, хозяином которой является шейх Поль Даэр.

Кстати, головной офис SOHRA Overseas находится в Дубае. То есть там, где сейчас пребывает Диего Марадона в ожидании лучших дней. Впрочем, возможно, это всего лишь совпадение.

P.S. «Салідарнасці»

А, может, предложить Диего возглавить нашу хоккейную сборную? Хуже уже не будет…

 
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