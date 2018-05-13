Дырявый «Панцирь»: израильтяне уничтожили российское «супероружие»

После совместного англо-американо-французского удара 14 апреля по объектам, предположительно связанным с сирийской химической программой, начальник ГОУ Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской объявлял, что сирийская система ПВО сбила 66 из 105 выпушенных западными союзниками ракет, и что из оставшихся где-то половина сбилась с курса предположительно под воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Москве прессе были представлены искореженные и посеченные обломки двигателей крылатых западных ракет, как доказательство того, что их сбили, что выглядело малоубедительно, поскольку при подрыве фугасно-осколочной БЧ крылатой ракеты в случае попадания в цель также остаются искореженные фрагменты двигателя. Впрочем, 14 апреля никто не погиб (объекты ударов были заранее эвакуированы) и потому были некие основания объявить налет неудачным, а работу сирийской ПВО — превосходной.

Объявить «неуспешными» удары ЦАХАЛа 10 мая и 30 апреля по целям в провинциях Алеппо и Хама, а также 9 апреля по авиабазе Т-4 (в «авторстве» которого ЦАХАЛ признался только сейчас) будет много сложнее. 30 апреля взрывы складированных иранских ракет и других боеприпасов были такой силы, что в соседних странах зарегистрировали сейсмические толчки. Погибли в общей сложности до сотни начальников и специалистов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), шииты-волонтеры из других стран и местные сирийские военные. ЦАХАЛ утверждает, что иранской инфраструктуре в Сирии нанесен значительный урон и уничтожено до 200 оперативно-тактических ракет, предположительно нацеленных на Израиль.

10 мая пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала обидные кадры уничтожения ракетой Spike Nlos новейшего зенитно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленного сирийцам из России. То есть «Панцирь» не только не смог эффективно прикрыть атакованный объект, но и себя не смог защитить, и это вызвало в Москве среди специалистов ПВО настоящий шок.

Система «Панцирь». Фото РИА Новости

Spike — это семейство израильских самонаводящихся противотанковых ракет (одни из лучших или лучшие в мире). Вариант Spike Nlos — особо большой дальности или «загоризонтная» — до 25 км. В данном случае пуск Spike Nlos был скорее всего с беспилотника, и ракета передавала операторам кадры до самого попадания.

Расчет «Панциря» явно не знал до конца, что они под ударом. Именно на них теперь привычно валят вину за конфуз российские военные специалисты: мол, арабы не были готовы, отключили радар или всю систему. Мол, «Панцирь-С1» замечательная система, не имеющая аналогов, но в руках опытного и надежного расчета-экипажа, предпочтительно из «белых» людей.

Впрочем, 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой «ЧВК Вагнера» вполне «белого» происхождения, и оттуда тоже есть кадры того, как высокоточными ударами уничтожается техника вместе с расчетами.

Сирийско-российская система ПВО, которой так хвастался генерал Рудской, покрывает, но не защищает. И новейшая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Красуха», развернутая в Сирии, которая, по словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, «способна гарантированно защитить войска и объекты инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия», явно не работает.

Конечно, новейшие российские системы ПВО могут сбивать всякие аэродинамические цели, а против менее продвинутого противника со схожим технологическим укладом могут быть суперэффективны, как против ВСУ летом 2014-го в Донбассе. Тогда теряя в день по несколько боевых и транспортных самолетов, командование ВСУ решило вывести из боя свои ВВС, чтобы хоть что-то осталось на случай более масштабного конфликта.

В перевооружение и модернизацию российской ПВО были в последние годы вложены триллионы рублей, и в случае противостояния со страной, находящейся примерно на том же технологическом уровне, эта система сможет, наверное, решать стратегические задачи в ходе борьбы за господство в воздухе. Но нарастающее с семидесятых годов общее отечественное технологическое отставание от Запада не могло не сказаться.

Проявилась эта тенденция в первый раз в 1982 г. в Ливане в долине Бекаа, когда ЦАХАЛ ударами с воздуха без потерь разгромил мощную группировку ПВО САА, развернутую при поддержке наших специалистов и советников. С тех пор советские ЗРК оказывались эффективны только против советских же самолетов, а теперь под раздачу попал уже и новейший российский «Панцирь-С1».