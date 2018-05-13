Дырявый «Панцирь»: израильтяне уничтожили российское «супероружие»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Теракт в Париже совершил выходец из Чечни
Брестское «Динамо» после отставки чешского тренера одержало победу
Corriere della Sera: Диего Марадона получил предложение о работе в Беларуси
Федерация хоккея Беларуси: наша команда сделала то, на что была способна. И даже чуть больше
Александр Солодуха среди семнадцати тысяч велосипедистов. Фотофакт
Цифра дня. Сколько белорусов женились и развелись в 2017 году
Цены на бензин в Вильнюсе тоже выросли. Сколько он стоит у соседей?
В Тбилиси после массовых арестов в клубах произошли беспорядки
Гособвинитель запросил для Муравьева 3 года лишения свободы
Белорусский хоккеист установил мировой антирекорд
Шутка дня. Секрет успеха вратаря сборной Беларуси
В Москве мужчина пронес на руках сотрудника Росгвардии. Возбуждено дело
Откровенный разговор: «Я не знал секса до 37 лет, и теперь я жалею об этом»
Иран: «Мы сровняем с землей Тель-Авив»
С какой наградой Шуневич вышел на 9 мая?
В понедельник станет немного прохладнее
Как вынудить чиновников решать местные проблемы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет
Как Колю Лукашенко сделали офицером?
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Крымская пенсионерка, которой Медведев сказал, что «Денег нет, но вы держитесь»: «При Украине легче жилось»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»
99-гадовага ветэрана не паклікалі на Плошчу Перамогі
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Где георгиевские ленточки?
Как научить чиновников не бояться прессы. Лайфхак для замминистра информации
Униженный и вознесенный. Почему Медведева снова назначили премьер-министром
«Суд книгу Алексиевич к делу приложил. Прокурор утерся. Пособие «стальная Катя» получила»
«Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает»
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
В Орше висят плакаты с фейковым ветераном
Петкевич и Биркин
Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
13.05.2018
Павел Фельгенгауэр, Новая газета
Дырявый «Панцирь»: израильтяне уничтожили российское «супероружие»

После совместного англо-американо-французского удара 14 апреля по объектам, предположительно связанным с сирийской химической программой, начальник ГОУ Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской объявлял, что сирийская система ПВО сбила 66 из 105 выпушенных западными союзниками ракет, и что из оставшихся где-то половина сбилась с курса предположительно под воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Москве прессе были представлены искореженные и посеченные обломки двигателей крылатых западных ракет, как доказательство того, что их сбили, что выглядело малоубедительно, поскольку при подрыве фугасно-осколочной БЧ крылатой ракеты в случае попадания в цель также остаются искореженные фрагменты двигателя. Впрочем, 14 апреля никто не погиб (объекты ударов были заранее эвакуированы) и потому были некие основания объявить налет неудачным, а работу сирийской ПВО — превосходной.

Объявить «неуспешными» удары ЦАХАЛа 10 мая и 30 апреля по целям в провинциях Алеппо и Хама, а также 9 апреля по авиабазе Т-4 (в «авторстве» которого ЦАХАЛ признался только сейчас) будет много сложнее. 30 апреля взрывы складированных иранских ракет и других боеприпасов были такой силы, что в соседних странах зарегистрировали сейсмические толчки. Погибли в общей сложности до сотни начальников и специалистов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), шииты-волонтеры из других стран и местные сирийские военные. ЦАХАЛ утверждает, что иранской инфраструктуре в Сирии нанесен значительный урон и уничтожено до 200 оперативно-тактических ракет, предположительно нацеленных на Израиль.

10 мая пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала обидные кадры уничтожения ракетой Spike Nlos новейшего зенитно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленного сирийцам из России. То есть «Панцирь» не только не смог эффективно прикрыть атакованный объект, но и себя не смог защитить, и это вызвало в Москве среди специалистов ПВО настоящий шок.

Система «Панцирь». Фото РИА Новости

Spike — это семейство израильских самонаводящихся противотанковых ракет (одни из лучших или лучшие в мире). Вариант Spike Nlos — особо большой дальности или «загоризонтная» — до 25 км. В данном случае пуск Spike Nlos был скорее всего с беспилотника, и ракета передавала операторам кадры до самого попадания.

Расчет «Панциря» явно не знал до конца, что они под ударом. Именно на них теперь привычно валят вину за конфуз российские военные специалисты: мол, арабы не были готовы, отключили радар или всю систему. Мол, «Панцирь-С1» замечательная система, не имеющая аналогов, но в руках опытного и надежного расчета-экипажа, предпочтительно из «белых» людей.

Впрочем, 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой «ЧВК Вагнера» вполне «белого» происхождения, и оттуда тоже есть кадры того, как высокоточными ударами уничтожается техника вместе с расчетами.

Сирийско-российская система ПВО, которой так хвастался генерал Рудской, покрывает, но не защищает. И новейшая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Красуха», развернутая в Сирии, которая, по словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, «способна гарантированно защитить войска и объекты инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия», явно не работает.

Конечно, новейшие российские системы ПВО могут сбивать всякие аэродинамические цели, а против менее продвинутого противника со схожим технологическим укладом могут быть суперэффективны, как против ВСУ летом 2014-го в Донбассе. Тогда теряя в день по несколько боевых и транспортных самолетов, командование ВСУ решило вывести из боя свои ВВС, чтобы хоть что-то осталось на случай более масштабного конфликта.

В перевооружение и модернизацию российской ПВО были в последние годы вложены триллионы рублей, и в случае противостояния со страной, находящейся примерно на том же технологическом уровне, эта система сможет, наверное, решать стратегические задачи в ходе борьбы за господство в воздухе. Но нарастающее с семидесятых годов общее отечественное технологическое отставание от Запада не могло не сказаться.

Проявилась эта тенденция в первый раз в 1982 г. в Ливане в долине Бекаа, когда ЦАХАЛ ударами с воздуха без потерь разгромил мощную группировку ПВО САА, развернутую при поддержке наших специалистов и советников. С тех пор советские ЗРК оказывались эффективны только против советских же самолетов, а теперь под раздачу попал уже и новейший российский «Панцирь-С1».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)
Главное
«Вокруг сборной собралась пестрая банда из идеологически подкованных товарищей»
Романчук: «Есть две хорошие новости»
«Для кого дворцы понастроили хоккейные? Дворовая команда!»
Крымская пенсионерка, которой Медведев сказал, что «Денег нет, но вы держитесь»: «При Украине легче жилось»
«Тут каля тысячы чалавек»: Ля Косава адкрылі помнік Касцюшку
На «Евровидении» у британской певицы отобрали микрофон
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY