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Спорт
12.05.2018
Салiдарнасць
Федерация хоккея Беларуси: наша команда сделала то, на что была способна. И даже чуть больше

На сайте Федерации хоккея Беларуси появился комментарий к вылету национальной сборной из хоккейной элиты.

Приводим фрагмент отчета о матче с Австрией. Тут что ни фраза, то жемчужина.

– Сразу после игры было очевидно одно: наша команда сделала то, на что была способна. И даже чуть больше. Мы выходили играть против лучших команд и на себе испытали уровень их хоккея. Ребята отдавали борьбе все силы. И упрекать их можно лишь в том, что они не сотворили чуда. Впереди долгий путь наверх. И он обязательно будет успешным. Нужно только поставить цель и начать работать.

«Для кого дворцы понастроили хоккейные? Дворовая команда!»

 
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