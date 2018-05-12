Крушение: сборная Беларуси вдребезги проиграла австрийцам и вылетела из хоккейной элиты

12 мая для хоккейной сборной Беларуси наступил судный день на чемпионате мира-2018. И она провалилась с треском. Наш заголовок в первый день турнира – «Новый сезон сериала «Позорище» – оказался пророческим.

Надежда жила даже после 5 поражений подряд. Ведь на очереди была Австрия, которая с 2007-го в высшем дивизионе дольше, чем на сезон, не задерживалась. Да и ныне все свои игры на ЧМ-2018 она проигрывала. Вплоть до субботы…

В большинстве своем и болельщики, и специалисты, и даже букмекеры полагали, что уж этот-то матч сборная Беларуси выиграет. Наши хоккеисты начали забивать уже на 5-й минуте, но в свои ворота: Михаил Карнаухов так отбил шайбу, что она срикошетила в защитника Дмитрия Коробова и закатилась в «рамку».

Потом было почти полчаса бодания, пока не «отличился» Джефф Платт. Натурализованный канадец без нужды нарушил правила на сопернике и открыл ящик Пандорры. За девять с половиной минут игроки сборной Беларуси удалялись трижды, и трижды австрийцы реализовывали численное преимущество. Заключительный период превратился в формальность.

Это не просто еще одна неудача. Это сухое поражение от Австрии, Карл, Австрии! После которого сборная Беларуси впервые за последние 15 лет вылетела из хоккейной элиты. Этим вечером в районе «Дроздов» слышны чудовищные раскаты грома.

Австрия – Беларусь – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 — Вивейрос (4.14)

2:0 — Комарек (Унтервегер, 30.38, в большинстве)

3:0 — Раффль (Комарек, 34.38, в большинстве)

4:0 — Цвергер (Ульмер, 39.36, в большинстве)

Турнирная таблица группы А на данный момент выглядит так:

1.Швеция – 14 (после 5 матчей)

2.Россия – 10 (4)

3.Чехия – 9 (5)

4.Швейцария – 9 (4)

5.Словакия – 8 (5)

6.Франция – 6 (5)

7.Австрия – 4 (6)

8.Беларусь – 0 (6)

Наши результаты на этом чемпионате:

Швеция – 0:5

Франция – 2:6

Россия – 0:6

После этой игры впервые в истории хоккейных чемпионатов мира главного тренера сборной сменили по ходу турнира. Дэйв Льюис отбыл восвояси, а «спасать Родину» назначили Сергея Пушкова. Однако череда поражений продолжилась.

Швейцария – 2:5

Чехия – 0:3

Австрия – 0:4

Итого шесть матчей проиграны с общим счетом 4:29. Осталась еще игра со Словакией 15 мая, но это уже ничего не меняет. Сборная Беларуси погрузилась в первый дивизион, где её ждут Южная Корея, Казахстан, Словения, Венгрия и Литва.

Вратарь Виталий Трус после матча с австрийцами прокомментировал «Чемпионату» собственное высказывание, сделанное накануне (см.выше):

– Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были или что-то ещё… Мы пытаемся быть командой в раздевалке, все разговариваем, подбадриваем друг друга. Но у нас не вышло достучаться до себя.

А российский журналист Дмитрий Ерыкалов привел в твиттере фрагмент своего диалога с капитаном сборной Беларуси Александром Павловичем.

– Это катастрофа?

– Скажу по-русски: это п…а.