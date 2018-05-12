Собрали реакцию Байнета на вылет хоккейной сборной из элиты.

Белорусская сборная потерпела пятое поражение подряд от австрийцев и вылетела из элитного дивизиона. Реакция Байнета не заставила себя ждать. Предлагаем избранные моменты.

Аляксандар Арсёнаў

«Ну, што там, пачалі ўжо зносіць лядовыя палацы і будаваць на іх месцы тэнісныя корты і майнінґавыя фэрмы?»

Віталь Зыблюк

«Адмучыліся і вылецелі ў першы дывізіён. Такі ў нас хакей, такое наша рэальнае месца. Цікава, як трэнер перад апошнімі матчамі расказваў, што актыўна адпрацоўваюць гульню ў большасці. У выніку сёння з 5 магчымасцяў – 0 галоў. Аўстрыйцы з трох выдаленняў беларусаў выціснулі тры галы».

Ales Piletski

– Алло? Александр Григорьевич, я вам всё объясню сейчас.

– Божэчкі…

– Алекса…

– Мамачка…

– Эти австрийцы, они, понимаете, вдруг…

– Госпадзі мой мілы.

– Алекса…

– Зачэм мне эта всё, зачэм?

– Але…

– Ууууууу….

– Александр Григорьевич?

– Ууууууу….

– Алек…

– Ааааааа…

– Я вам попозже перезвоню, Александр Григорьевич.

– Да, канешна. Перазвані мне папозжэ.

– Спасибо, Александр Григорьевич.

– В Мінск вылецець хоць сможэце? Ілі вы толька із группы вылетаеце?

– Что, Александр Григорьевич?

– Сабакам сена касіць пайдзёце как вернёцесь, гавару.

– Что делать, Александр Григорьевич?

– Божэчкі…

– Алекса…

– Мамачка…

#давайпака

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Для кого дворцы понастроили хоккейные? Дворовая команда!»

«Главный должен понять, что перестановкой чиновников и стройкой ледовых арен делу не поможешь».

«Я реально болею против сборной РБ. Чтобы в федерацию хоккея прошли нормальные изменения».

«Пожелаем Австрии сохранить наши бюджетные деньги на следующий год».

«Если кто и достоин победы, то это белорусы!»