Собрали реакцию Байнета на вылет хоккейной сборной из элиты.
Белорусская сборная потерпела пятое поражение подряд от австрийцев и вылетела из элитного дивизиона. Реакция Байнета не заставила себя ждать. Предлагаем избранные моменты.
«Ну, што там, пачалі ўжо зносіць лядовыя палацы і будаваць на іх месцы тэнісныя корты і майнінґавыя фэрмы?»
«Адмучыліся і вылецелі ў першы дывізіён. Такі ў нас хакей, такое наша рэальнае месца. Цікава, як трэнер перад апошнімі матчамі расказваў, што актыўна адпрацоўваюць гульню ў большасці. У выніку сёння з 5 магчымасцяў – 0 галоў. Аўстрыйцы з трох выдаленняў беларусаў выціснулі тры галы».
– Алло? Александр Григорьевич, я вам всё объясню сейчас.
– Божэчкі…
– Алекса…
– Мамачка…
– Эти австрийцы, они, понимаете, вдруг…
– Госпадзі мой мілы.
– Алекса…
– Зачэм мне эта всё, зачэм?
– Але…
– Ууууууу….
– Александр Григорьевич?
– Ууууууу….
– Алек…
– Ааааааа…
– Я вам попозже перезвоню, Александр Григорьевич.
– Да, канешна. Перазвані мне папозжэ.
– Спасибо, Александр Григорьевич.
– В Мінск вылецець хоць сможэце? Ілі вы толька із группы вылетаеце?
– Что, Александр Григорьевич?
– Сабакам сена касіць пайдзёце как вернёцесь, гавару.
– Что делать, Александр Григорьевич?
– Божэчкі…
– Алекса…
– Мамачка…
#давайпака
Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:
«Для кого дворцы понастроили хоккейные? Дворовая команда!»
«Главный должен понять, что перестановкой чиновников и стройкой ледовых арен делу не поможешь».
«Я реально болею против сборной РБ. Чтобы в федерацию хоккея прошли нормальные изменения».
«Пожелаем Австрии сохранить наши бюджетные деньги на следующий год».
«Если кто и достоин победы, то это белорусы!»