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В мире
12.05.2018
В Тбилиси после массовых арестов в клубах произошли беспорядки

МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики.

Фото тут и далее 1tv.ge

В столице Грузии после полицейского рейда в ночных клубах в ночь на субботу прошла массовая акция протеста, переросшая в стычки с полицией, сообщает Радио Свобода.

В ночь на субботу сотни полицейских ворвались на территорию популярных ночных клубов «Басиани» и «Галерея» в центре Тбилиси.

Позднее МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики. На днях из за передозировки т.н. «клубными наркотиками» погибли четыре подростка.

https://www.facebook.com/artinfogeorgia/videos/2076150549080856/

В ходе обыска в «Басиани» и «Галерея» полиция задержало восемь человек по обвинению в распространении наркотиков. Посетители клубов оказали полицейским сопротивление.

Затем около тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели где произошли стычки с полицией. В ходе беспорядков были задержаны ещё 20 человек. В том числе лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков, кандидат в президенты от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Задержанным предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции.

 
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