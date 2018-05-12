В Тбилиси после массовых арестов в клубах произошли беспорядки

МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики.

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В столице Грузии после полицейского рейда в ночных клубах в ночь на субботу прошла массовая акция протеста, переросшая в стычки с полицией, сообщает Радио Свобода.

В ночь на субботу сотни полицейских ворвались на территорию популярных ночных клубов «Басиани» и «Галерея» в центре Тбилиси.

Позднее МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики. На днях из за передозировки т.н. «клубными наркотиками» погибли четыре подростка.

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В ходе обыска в «Басиани» и «Галерея» полиция задержало восемь человек по обвинению в распространении наркотиков. Посетители клубов оказали полицейским сопротивление.

Затем около тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели где произошли стычки с полицией. В ходе беспорядков были задержаны ещё 20 человек. В том числе лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков, кандидат в президенты от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Задержанным предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции.