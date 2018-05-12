Гособвинитель запросил для Муравьева 3 года лишения свободы

15 мая бизнесмен выступит с последним словом.

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В пятницу, 11 мая, в суде Ленинского района Минска прошли прения по новому делу в отношении бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева, который больше года назад уже был приговорен к 11 годам.

Как сообщили TUT.BY присутствовавшие на заседании, гособвинитель запросил для Муравьева наказание в виде трех лет лишения свободы.

Во вторник, 15 мая, Муравьев выступит с последним словом.

Муравьев обвиняется по ст. 243 ч 2. — уклонение от уплаты налогов по четырем белорусским предприятиям (ЗАО «Мотовело Интер», СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно») и их сделкам с австрийской компанией ATEC Trading GmbH.

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Гособвинитель оценил ущерб от недоплаты четырьмя компаниями налога на прибыль в размере 351,603 тысячи рублей. Все сделки между ATEC Trading GmbH и белорусскими компаниями признаны фиктивными по печально известному указу № 488 по борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Сотрудники белорусских компаний, имевших отношения с ATEC Trading GmbH, утверждали, что не видели никаких признаков совершающихся преступлений в отношениях с ATEC.