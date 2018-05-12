Белорусский хоккеист установил мировой антирекорд

В матче чемпионата мира по хоккею Беларусь – Чехия нападающий нашей сборной Сергей Дрозд установил мировой антирекорд.

Польский защитник Анджей Словакевич, завершивший игровую карьеру в 1986 году, не мог отличиться на чемпионатах мира в 36 матчах подряд. Белорусский форвард его превзошел. На данный момент Сергей Дрозд в 37 матчах ЧМ кряду не может ни забросить, ни хотя бы записать на свой счет ассистентский балл.

Впрочем, партнеры Дрозда на нынешнем чемпионате тоже не блещут. За 5 матчей сборная Беларуси забросила всего 4 шайбы.