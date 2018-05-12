Бизнесмен Виталий Арбузов вышел на свободу

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов вышел на свободу. Об этом TUT.BY сообщили два источника.

«В пятницу вечером, около 19 часов, его отпустили. Довольно неожиданно. Мера пресечения изменена на личное поручительство», — рассказали собеседники из окружения Арбузова.

Личное поручительство подразумевает, что несколько лиц дали письменные обязательства о том, что Арбузов, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

«Наказывая одного Арбузова, они наказывают две тысячи человек, которые работают на заводе»

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

«Предприятию грозит уничтожение»

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Задержанный больше года назад Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.

По данным СК, сумма неуплат налогов достигает порядка 40 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В январе 2018 года по делу в отношении компании Fenox Global Group задержаны еще двое, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с оказанием пособничества в уклонении от уплаты налогов. Под стражей оказалось пять сотрудников компании.

Арбузов до задержания был №11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).