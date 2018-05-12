Бизнесмен Виталий Арбузов вышел на свободу

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цены на бензин в Вильнюсе то же выросли. Сколько он стоит у соседей?
В Тбилиси после массовых арестов в клубах произошли беспорядки
Гособвинитель запросил для Муравьева 3 года лишения свободы
Белорусский хоккеист установил мировой антирекорд
Шутка дня. Секрет успеха вратаря сборной Беларуси
В Москве мужчина пронес на руках сотрудника Росгвардии. Возбуждено дело
Белорусы продолжают сдавать валюту
Откровенный разговор: «Я не знал секса до 37 лет, и теперь я жалею об этом»
Иран: «Мы сровняем с землей Тель-Авив»
С какой наградой Шуневич вышел на 9 мая?
В понедельник станет немного прохладнее
Как вынудить чиновников решать местные проблемы
Як працоўнага ў арэнду здаць
Трус стал лучшим: сборная Беларуси потерпела пятое поражение подряд на чемпионате мира по хоккею
Цитата дня. «Была бы страна нормальная, по Красной площади прошли бы врачи и показали таблетки, которые тысячи людей спасли от смерти»
На ulej.by собирают средства на конференцию по альтернативному образованию
Военкомат извинился и подарил телевизор ветерану, которого поздравили с 9 Мая просроченным печеньем
Цифра дня. 3,6 тысячи белорусов попали в «пенсионную ловушку»
Имеет ли ресторан право занять тротуар летней террасой?
Коля Лукашенко подарил ветеранам кур. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет
Чудеса белорусской идеологии
На параде в Слуцке идеолог сняла с пионерки георгиевскую ленту
«Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
99-гадовага ветэрана не паклікалі на Плошчу Перамогі
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Где георгиевские ленточки?
Как научить чиновников не бояться прессы. Лайфхак для замминистра информации
Униженный и вознесенный. Почему Медведева снова назначили премьер-министром
«Суд книгу Алексиевич к делу приложил. Прокурор утерся. Пособие «стальная Катя» получила»
«Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает»
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
В Орше висят плакаты с фейковым ветераном
Петкевич и Биркин
Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.05.2018
TUT.BY
Бизнесмен Виталий Арбузов вышел на свободу

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов вышел на свободу. Об этом TUT.BY сообщили два источника.

«В пятницу вечером, около 19 часов, его отпустили. Довольно неожиданно. Мера пресечения изменена на личное поручительство», — рассказали собеседники из окружения Арбузова.

Личное поручительство подразумевает, что несколько лиц дали письменные обязательства о том, что Арбузов, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

«Наказывая одного Арбузова, они наказывают две тысячи человек, которые работают на заводе»

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

«Предприятию грозит уничтожение»

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Задержанный больше года назад Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.

По данным СК, сумма неуплат налогов достигает порядка 40 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В январе 2018 года по делу в отношении компании Fenox Global Group задержаны еще двое, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с оказанием пособничества в уклонении от уплаты налогов. Под стражей оказалось пять сотрудников компании.

Арбузов до задержания был №11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Крымская пенсионерка, которой Медведев сказал, что «Денег нет, но вы держитесь»: «При Украине легче жилось»
«Тут каля тысячы чалавек»: Ля Косава адкрылі помнік Касцюшку
Бизнесмен Виталий Арбузов вышел на свободу
«Георгіеўская стужка — акцыя расійскага саюза моладзі, а не беларускага»
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY