Шутка дня. Секрет успеха вратаря сборной Беларуси

Вратарь сборной Беларуси Виталий Трус сделал 30 сэйвов в матче против Чехии (0:3) и спас команду от более крупного поражения, иногда очень круто выручая партнеров.

Кажется, все дело в том, что на матч голкипер выбрал правильную амуницию, иронизирует Трибуна.

После пяти игр у белорусской команды в активе 0 очков.

Даже в случае побед в двух оставшихся матчах, белорусы не смогут попасть в плей-офф.

12 мая сборная Беларуси сыграет с Австрией. Начало в 17.15 по белорусскому времени. Это будет ключевой матч за выживание в элитном дивизионе.