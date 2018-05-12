В Москве мужчина пронес на руках сотрудника Росгвардии. Возбуждено дело

Шутнику грозит пять лет лишения свободы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мужчины, который на станции «Сухаревская» московского метрополитена обхватил руками сотрудника Росгвардии, поднял его в воздух и пронес несколько метров по платформе.

Дело возбуждено по статье о «применении насилия в отношении представителя власти», сообщает Радио Свобода.

Видеозапись инцидента, который произошел еще 6 мая, разошлась по Сети накануне вечером.

Согласно постановлению о возбуждении дела, которое опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, следствие считает, что подозреваемый действовал «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением [сотрудником Росгвардии] своих должностных обязанностей по охране общественного порядка».

На видео видно, что мужчина подходит к группе сотрудников Росгвардии и с улыбкой поднимает одного из них в воздух (сразу же после этого он был задержан другими сотрудниками).

Как сообщает «Медиазона», следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте, максимальное наказание, которое грозит по этой статье – пять лет лишения свободы.