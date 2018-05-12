Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated

Продолжаем исследовать новый выпуск знаменитого каталога Sports Illustrated Swimsuit. На очереди – бразильская топ-модель Лаис Рибейро.

Лаис уже не впервые снимается для Sports Illustrated Swimsuit. Так выглядела её фотосессия в 2017-м. А в промежутке Рибейро стала главной звездой шоу Victoria`s Secret, представив там очередной Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов.

Жасмин Уилкинс в Sports Illustrated Swimsuit