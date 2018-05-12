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Общество
12.05.2018
Салiдарнасць
С какой наградой Шуневич вышел на 9 мая?

Ранее сообщалось о том, что глава МВД мог надеть медаль за присоединение Крыма к России.

Накануне Еврорадио опубликовало скриншоты видео, на которых на кителе министра внутренних дел Игоря Шуневича видна медаль, внешне похожая на награду за присоединение Крыма к России образца 2014 года. В статье говорилось, что возможно именно эту медаль глава милицейского ведомства надел на парад.

После публикации в соцсетях возникла дискуссия о том, та ли награда у министра была 9 мая, о которой сообщили СМИ.

Одним из первых этим вопросом задался общественный активист Денис Ивашин из Гродно.

По его мнению, речь идет о медали Белорусского государственного музея Великой отечественной войны. Этого же мнения придерживается общественный активист Андрей Стрижак.

Иллюстрация Андрея Стрижака

 
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