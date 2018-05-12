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Общество
12.05.2018
Салiдарнасць
В понедельник станет немного прохладнее

Прогноз погоды на ближайшие дни.

12 мая ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый до умеренного, днем по юго-востоку страны порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+10°С, во второй половине дня повысится до +19..+24°С. Атмосферное давление днем будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

13 мая ночью в юго-восточных районах, а днем и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем от +16°С по юго-востоку страны до +24°С по северо-западу.

14 мая ночью в отдельных районах, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем от +15°С по юго-востоку до +22°С по северо-западу страны.

 
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