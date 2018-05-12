Как вынудить чиновников решать местные проблемы

Когда власти прислушиваются к голосу народа.

Законодательно белорусские граждане имеют право влиять на принятие решений, касающихся улучшения их среды обитания, в разных сферах – градостроительство, архитектурная деятельность, экология.

— Мы даже имеем право участвовать в общественном обсуждении законов, и любой человек может высказать свое мнение, написать предложение, которое будет рассмотрено, — разъясняет координатор кампании «Генплан – для минчан!» Денис Кобрусев. — Хотя наши граждане редко принимают участие в обсуждениях, в основном это работа общественных организаций. Кроме того, не все формулировки в законах прописаны так, как хотелось бы. Но законодательные акты не являются закостенелыми, и если есть запрос от общественности, в них вносятся изменения. Если запроса нет – то изменений не будет.

Эксперт напоминает, что на протяжении семи лет со дня принятия положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности менялось уже трижды.

— Мы все — власти, законодатели, граждане, НГО — учимся принимать участие в обсуждениях, как должны развиваться города и другие населенные пункты, — говорит он. — Сегодня готовится новая редакция положения, которая улучшит возможности для граждан принимать участие в обсуждениях. Но пока все откладывается, потому что аппаратная борьба внутри разных министерств тормозит изменения, которые уже могли бы произойти.

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