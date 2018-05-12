Трус стал лучшим: сборная Беларуси потерпела пятое поражение подряд на чемпионате мира по хоккею

Сборная Беларуси продолжает коллекционировать поражения на чемпионате мира по хоккею. 11 мая она проиграла пятый раз подряд.

Всё решилось уже в первом периоде матча с чехами. Соперники забросили три шайбы и перешли в режим энергосбережения. Даже с учетом этого Чехия могла забросить гораздо больше, но несколько раз белорусов выручил вратарь Виталий Трус, который был признан лучшим игроком матча в нашей команде.

Беларусь – Чехия – 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 — Шулак (Крейчи, 8.13, в большинстве)

0:2 — Горак (Плеканец, 15.53)

0:3 — Ржепик (Червенка, Моравчик, 18.43).

Турнирная таблица группы А на данный момент выглядит так:

1.Швеция – 12 (после 4 матчей)

2.Россия – 10 (4)

3.Чехия – 9 (5)

4.Швейцария – 9 (4)

5.Словакия – 7 (4)

6.Франция – 6 (5)

7.Австрия – 1 (5)

8.Беларусь – 0 (5)

0:5, 2:6, 0:6, 2:5, 0:3… «Сухие» матчи наша сборная чередует с теми, в которых забрасывает по две шайбы. Надо полагать, австрийского вратаря белорусы 12 мая смогут «размочить». Тем более, что эта игра имеет все шансы стать решающей в борьбе за сохранение места в хоккейной элите.