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Комментарии
11.05.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Цитата дня. «Была бы страна нормальная, по Красной площади прошли бы врачи и показали таблетки, которые тысячи людей спасли от смерти»

Останки здравого смысла в головах депутатов еще есть. Садизма от начальства в эти дни и так уже было достаточно. Пока решили ограничиться лечением инфаркта с помощью наручников.

А вот американские лекарства в Россию все-таки завезут. И это, помимо прочего, доказывает, что никаких аналогов у этих лекарств нет. Есть лекарства похожие. Но есть и часы, похожие на швейцарские, которые продают за тыщу рублей. И телефоны, издали похожие на айфоны, есть. Даже автомобили Лада действительно стали похожи на автомобили и порою даже являются автомобилями. Но между похожим и идентичным иногда пролегает дистанция размером с пропасть. Так что аналогов никаких нет, и нормальные лекарства, слава богу, пока останутся.

А кора дуба – это у депутатов в голове вместо мозгов. Но не только ситуация с лекарствами — вся ситуация с контрсанкциями в целом доказывает, что ничего реального мы Западу противопоставить не можем. Эта ситуация обидна. Вроде как дали тебе по морде и вроде как сложно стерпеть — и нужно дать сдачи. А у тебя всей сдачи – мелочь по карманам. Ни в финансовом, ни в экономическом плане мы не можем нанести врагу существенного ущерба. И до сих пор получалось так, что лучше всего мы били контрсанкциями по собственному населению.

Пока в России всерьез обсуждали запрет на импорт важнейших лекарств, без которых умрут сотни тысяч граждан, Китай, я напомню, вообще отменил импортные пошлины на лекарства от рака. Китай! Который не замечен в особых сантиментах, и у которого население в семь раз больше нашего — и чего им, типа, жалеть, если китайские бабы еще нарожают. Но Китай между понтами и спасением людей от смерти предпочел людей. Мы же предпочли нечто среднее.

Спасибо, конечно, что импортные лекарства оставят. Но ведь сейчас, когда ничего не запретили, наши больные все равно страдают от нехватки квалифицированной медицинской помощи и эти медикаменты для них зачастую недоступны. Либо они слишком дороги, либо их физически нет! У нас нет и достаточного количества нормальных клиник, где нормальные, подготовленные специалисты смогут провести качественную диагностику, назначить лечение и это лечение не пустит людей по миру. А мы сейчас радуемся, что несколько сотен думаков смилостивились и так уж и быть позволили россиянам полечиться чем-то еще, кроме марганцовки, боярышника и аскорбинки.

У нас давеча парад был, и по Красной площади везли ракеты, которые могут мгновенно уничтожить тысячи человек. И мы восхищались: вот красота какая, вот ведь чего придумали, вот сколько народу зараз положить можем!

Была бы у нас страна нормальная, по Красной площади прошли бы врачи и показали бы нам модели красивых чудодейственных таблеток, которые тысячи людей спасли от смерти, а не убили. И рассказали бы нам не о том, как мы продали оружия на миллиарды, а как у нас на миллиарды закупили лекарств, потому что это не какие-то аналоги, а лучшие лекарства в мире. Но какой же дурак будет гордиться тем, что кого-то спасли, если можно столько народу убить!

 
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