На ulej.by собирают средства на конференцию по альтернативному образованию

Мероприятие пройдёт 20 мая в конференц-центре IBB.

На организацию и проведение конференции требуется собрать 2 778 рублей.

«Будущее меняет реальность. Новое время задаёт новые требования, в том числе к образованию. Как можно обучать детей? Есть ли альтернатива школе? Как определиться с формой обучения для своего ребёнка? Как поддержать ребёнка в индивидуальной траектории обучения? На все эти вопросы вы найдёте ответы на второй конференции по альтернативному образованию», — отмечает автор проекта Наста Базар.

Участников ждут лекции, мастер-классы, презентации инициатив альтернативного образования, круглые столы, консультации и новые знакомства.

Участие в этом мероприятии поможет участникам определиться с видом и формой обучения детей.