Жена Вайнштейна впервые рассказала, как пережила скандал вокруг харассмента

После многочисленных обвинений 66-летнего Харви Вайнштейна в харассменте его компания The Weinstein Company объявила о банкротстве: блестящая карьера успешного продюсера разрушена.

А вот его супруга, 42-летняя Джорджина Чапман, объявившая о разводе с мужем, не спешит посыпать голову пеплом. Основательница и дизайнер модного бренда Marchesa приняла участие в недавнем Met Gala 2018 (одела актрису Скарлетт Йоханссон), а теперь дала первое после долгого перерыва интервью, в котором рассказала журналу Vogue о своей жизни на фоне скандала.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

— Я была настолько унижена и сломлена, что даже не могла выходить на улицу… На днях поднималась по лестнице и остановилась, будто дыхание перехватило… У меня бывают минуты ярости, замешательства и потери доверия. А бывает, я просто плачу, думая о детях. Какой будет их жизнь после всего произошедшего? — рассказала Чапман журналу.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Она сообщила, что посещает сеансы психотерапии, чтобы справиться со стрессом. По собственному признанию, Джорджина похудела на пять килограммов за пять дней.

— У меня кружилась голова. Первая история, появившаяся в газете (о жертвах домогательств Вайнштейна. — Прим. ред.), относится к тому времени, когда мы с Харви еще даже не встречались. А потом истории повторились, и я поняла, что этот случай не единичный. Поняла, что мне нужно забрать детей и уйти, — добавила Джорджина.

Джорджина Чапман

После скандала ее семилетняя дочь Индия и пятилетний сын Дашиэлл, родившиеся в браке с Вайнштейном, покинули США, переехав в Лондон к родственникам Чапман.

Словом, Анна Винтур поддержала дизайнера Marchesa не только на Балу Института костюма — 2018, но и в своем письме главного редактора на страницах Vogue.

— Я считаю, что не следует возлагать на человека ответственность за действия его или ее партнера. То, что должна получить Джорджина, — это наше сострадание и понимание, — написала Винтур.

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