Как Колю Лукашенко сделали офицером?

В сюжете о младшем сыне президента, подарившем кур ветеранам и пенсионерам, глаз цепляют любопытные детали.

Первое. На сцене во время концерта сын главы государства использует малозаметную гарнитуру вместо микрофона, который остальные юные артисты передавали из рук в руки.

Второе и, пожалуй, главное. Часть учеников, в том числе и Коля, были одеты в военную форму, стилизованную под первую половину 1940-х.

Сына руководителя страны выделяет то, что на нем одета офицерская гимнастерка и ремень, в то время, как на остальных «бойцах» ремни и гимнастерки солдатские.

Речь, скорее всего, идет о стилизации под форму, введенную в СССР в январе 1943 года. В то время гимнастерки для рядового и сержантского состава шились без карманов.

В сентябре 1944-го сержантам и красноармейцам официально разрешили иметь нагрудные прорезные карманы, но лишь в случае получения негодного к носке офицерского обмундирования после приведения его в порядок.

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Николай Лукашенко не впервые появляется на публике в военной форме. Раньше во время военных учений и парадов он выходил вместе с отцом в специально пошитой форме с погонами.