Как Колю Лукашенко сделали офицером?

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цитата дня. «Была бы страна нормальная, по Красной площади прошли бы врачи и показали таблетки, которые тысячи людей спасли от смерти»
На ulej.by собирают средства на конференцию по альтернативному образованию
Военкомат извинился и подарил телевизор ветерану, которого поздравили с 9 Мая просроченным печеньем
Цифра дня. 3,6 тысячи белорусов попали в «пенсионную ловушку»
Имеет ли ресторан право занять тротуар летней террасой?
Коля Лукашенко подарил ветеранам кур. Фотофакт
Восьмой раз за год: бензин снова дорожает
Все в три раза дороже, чем в Беларуси: что не так с латвийской медициной?
Житель Новополоцка вышел голый на балкон, против него возбудили уголовное дело
Комитет образования: Встречать рассвет выпускникам можно только с милиционером
На жителя Кобринского района завели уголовное дело за связь с 15-летней
По делу, которое расскрыл Лукашенко, суд озвучил свой приговор
«Маці 328» з Пухавіцкага раёну спынілі галадоўку. Калінкавіцкія едуць да адміністрацыі Лукашэнкі
Доведение до самоубийства: выясняются причины гибели одиннадцатиклассницы
В Украине повысили зарплаты чиновникам: в разы больше средней по стране. Кто получает больше всех?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет
Взорвался рюкзак возле Вечного огня, где глава Беларуси возлагал цветы
Оглушительным провалом завершилась попытка китайцев возвести завод в Добруше
Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»
Разговорчики в сети: «Шуневич понимает, откуда ветер дует»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Где георгиевские ленточки?
Как научить чиновников не бояться прессы. Лайфхак для замминистра информации
Униженный и вознесенный. Почему Медведева снова назначили премьер-министром
«Суд книгу Алексиевич к делу приложил. Прокурор утерся. Пособие «стальная Катя» получила»
«Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает»
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Петкевич и Биркин
Такога сцяга, як на «Несмяротным палку» у Мінску, вы яшчэ не бачылі
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.05.2018
Кирилл Иванов
Как Колю Лукашенко сделали офицером?

В сюжете о младшем сыне президента, подарившем кур ветеранам и пенсионерам, глаз цепляют любопытные детали.

Первое. На сцене во время концерта сын главы государства использует малозаметную гарнитуру вместо микрофона, который остальные юные артисты передавали из рук в руки.

Второе и, пожалуй, главное. Часть учеников, в том числе и Коля, были одеты в военную форму, стилизованную под первую половину 1940-х.

Сына руководителя страны выделяет то, что на нем одета офицерская гимнастерка и ремень, в то время, как на остальных «бойцах» ремни и гимнастерки солдатские.

Речь, скорее всего, идет о стилизации под форму, введенную в СССР в январе 1943 года. В то время гимнастерки для рядового и сержантского состава шились без карманов.

В сентябре 1944-го сержантам и красноармейцам официально разрешили иметь нагрудные прорезные карманы, но лишь в случае получения негодного к носке офицерского обмундирования после приведения его в порядок.

Фото Reuters

Николай Лукашенко не впервые появляется на публике в военной форме. Раньше во время военных учений и парадов он выходил вместе с отцом в специально пошитой форме с погонами.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.5 (оценок:37)
Главное
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
Чудеса белорусской идеологии
День карнавальной войны. Юлия Чернявская о портретах Сталина на ступеньках филармонии
В День Победы Шуневич надел медаль за присоединение Крыма к России?
Белорусский норвежец Рыбак – с осадочком после Минска – попал в финал «Евровидения»
«Армения, Гватемала, Беларусь, Шри-Ланка, Эквадор – вот наше позорное 106-е место»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY