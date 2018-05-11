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Скандалы
11.05.2018
Еврорадио
В День Победы Шуневич надел медаль за присоединение Крыма к России?

9 мая 2018 года глава МВД Беларуси Игорь Шуневич пришёл на минскую Площадь Победы в реплике синей формы сотрудника НКВД. На груди у министра сверкали две медали.

Как установило Еврорадио, одна из них – та, что левее – вручается после присоединения Крыма к России.

Скриншот из видео: СТВ

Это может быть одна из двух памятных медалей, выпущенных в марте 2014 года. Первая так и называется – «За воссоединение Крыма и Севастополя с Россией». Ею награждаются лица, принимавшие «наиболее активное участие в поддерже референдума в Крыму и Севастополе, организации охраны общественного порядка и оказании поддержки волеизъявления населения Республики Крым».

Скриншот из видео: СТВ

Согласно описанию, медаль диаметром 32 мм сделана из медного сплава с гальванизацией металла «Бронза». На лицевой стороне расположено скульптурное изображение памятника Императрице Екатерине II и изображение «Памятника затопленным кораблям».

На обратной стороне медали – изображение Крымского полуострова и Геральдического орла Российской империи. По окружности на ободке – надпись «Навечно с Россией». В нижней части надпись «16 марта 2014 года» – дата, когда прошёл референдум о статусе Крыма. 

Пятиугольная планка обтянута тканевой лентой с сочетанием цветов флага Республики Крым, Георгиевской ленты и Российского флага.

Фото mir-faleristiki.ru

Также возможно, что речь идет о медаль «За воссоединение. Севастополь – Крым – Россия». Она тоже выпущена в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Цена медали на чёрном рынке – 600-700 российских рублей (порядка $ 10).

Игорю Шуневичу 51 год. Он родился в Луганской области Украины. В 1992 году окончил Академию милиции Беларуси. Работал в милиции в Минске, в 2007 году перешёл в структуру КГБ. В январе 2012 назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси, а через 5 месяцев возглавил МВД.

9 мая Шуневич традиционно приходит к обелиску Победы в центре Минска в форме сотрудника НКВД, которую он пошил сам. Однако в прошлом году на его груди ещё не было медали за референдум в Крыму:

Игорь Шуневич на параде в Минске, 2017 год

Разговорчики в сети: «Шуневич понимает, откуда ветер дует»

 
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