Имеет ли ресторан право занять тротуар летней террасой?

Кафе и рестораны в центре Минска обрастают летними террасами, как сборная Беларуси по хоккею пропущенными шайбами. Хотя нет, сборная всё-таки быстрее.

Убедиться в этом могут и клиенты заведений общепита, сидящие за столиками на улице: на многих летних террасах установлены телевизоры.

«Если кому-то не нравится — пусть звонят, я внимательно выслушаю»

Летние террасы востребованы. Это даёт некоторым владельцам кафе повод выставлять на улицу как можно больше столиков, отнимая у пешеходов драгоценные сантиметры тротуара. Например, почти весь тротуар вдоль улицы Карла Маркса, которую минские власти так и не сделали пешеходной, заняла терраса Café de Paris. От неё до металлических решеток, окружающих растущие здесь клёны, — всего 57 сантиметров! Приблизительно такое же расстояние между деревом и проезжей частью. Тут и ходить приходится осторожно, а на велосипеде, так и вообще не проехать.

Неудобный проход рядом с террасой Café de Paris

— Терраса согласована во всех необходимых инстанциях, — уверяет Еврорадио помощник директора кафе, который представился Олегом. — Вот и всё! Она установлена и очень пользуется спросом. Столпотворения нет, это не общепит средней цены. От края террасы до бордюра почти три метра. Если кому-то не нравится — пусть звонят, я внимательно выслушаю.

«Метр восемьдесят в свободном проходе» — и ни сантиметром меньше!

То, что терраса согласована, нам подтвердили в управлении архитектуры и строительства администрации Ленинского района. Правда, там добавили, что было одно условие: «Минимальное расстояние, при котором согласовывается установка летней террасы, метр восемьдесят в свободном проходе. Если по факту это не соблюдено и к нам обратятся недовольные, конечно, будет предписание на приведение террасы в соответствие с согласованием через штраф».

В общем, вот вам номер: +375172238141. Мало места? Обращайтесь.

Терраса Café de Paris — не единственная проблема улицы Карла Маркса. Владельцы ресторана «Староместный пивовар» оставили пешеходам… Чуть больше метра. Формально, «метр восемьдесят в свободном проходе» здесь есть, но из-за рекламного щита заведения — ни пройти, ни проехать.

Около 170 сантиметров тротуара остаётся возле «Зомби-бара» (тут для привлечения внимания поставили здоровенный комод с самоваром), 150 см — рядом с пироговой Stolle, приблизительно 165 см — возле кафе «Моя английская бабушка». Всё это как бы почти соответствует нормам. Но де факто, даже две гуляющие парочки с трудом смогут здесь разминуться.

«Зомби-бар», проход=170 см

Пироговая Stolle, проход=150 см

Кафе «Моя английская бабушка», проход=165 см

Хотите столик на улице? Сначала обратитесь в Министерство культуры, а потом — в ГАИ

Пока посетители огромной террасы Café de Paris нежатся в креслах, дирекция магазинчика подарков «Добры кут» на Раковской, 20 не может выставить на улицу даже несколько небольших столиков, чтобы клиенты смогли попить там кофе. Согласования продолжаются с начала апреля. И это при том, что прежние владельцы помещения уже выставляли столики на улицу!

— Магазин находится в историческом здании, — рассказывает директор Игорь Воронич. — Уже после того, как мы заключили договор с арендодателем, выяснилось, что конечное решение по всем вопросам, связанным с помещением, принимает КУП «Мінская спадчына». Вдобавок оказалось, что мы должны выплачивать организации пять процентов прибыли, потому что находимся в историческом здании. Когда я пришёл туда, чтобы узнать, как мне выставить на улицу столики, там даже не могли ответить, в какой зайти кабинет, чтобы мне дали внятный ответ.

Директор магазина рассказал, что в «Мінскай спадчыне» ему посоветовали сначала обратиться в Министерство культуры, а потом — в ГАИ. И намекнули: возле здания не очень много места, не факт, что согласуют.