Коля Лукашенко подарил ветеранам кур. Фотофакт

Ученики Острошицко-Городокской школы представили для жителей Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов праздничную программу ко Дню Победы.

Программу «Голоса войны» дети вместе с педагогами готовили несколько месяцев, сообщает БЕЛТА. В ее основе – стихи, монологи и песни о войне.

По окончании концерта жильцам дома-интерната передали десяток кур несушек и петуха. Всех их доставили сюда прямо из личного хозяйства главы государства.

По такому случаю в интернате состоялось еще одно большое событие - открытие собственной мини-фермы.