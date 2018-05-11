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11.05.2018
Валерий Томилин
Все в три раза дороже, чем в Беларуси: что не так с латвийской медициной?

Люди умирают в очередях на обследования, сказала Министра здравоохранения. Что она собирается с этим делать?

Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша рассказала о проблемах с медициной в Латвии. Главные вызовы сегодняшнего дня – недостаток врачей, недоступность лечения и недостаток финансирования, пишет Delfi.lv.

Латвия многие годы плетется в хвосте по доступности медицины для населения. Лечение себе не могут позволить 17% семей при среднем показателе в 4% по ЕС. 42% медицинских услуг не покрываются страховкой при среднем показателе по ЕС в 20%. Врачи уезжают из Латвии в страны Западной Европы и Эстонию, особенно не хватает детских врачей. Обследования организма в три раза дороже, чем в Беларуси или России (кстати, по этой же причине в Беларусь приезжает лечиться все больше поляков). Для трехсот тысяч из двух миллионов латвийцев скоро будет доступен лишь семейный врач и вызов скорой помощи, остальные услуги придется оплачивать в полном размере. Многие тяжелобольные не получают помощи и умирают, не дождавшись обследования и лечения. Как министерство собирается решать эти проблемы?

В 2019 году правительство собирается увеличить социальный налог на оплату здравоохранения на 1%, до 10% от доходов населения. Это позволит влить в систему здравоохранения более двухсот миллионов евро. Из этих денег планируется увеличение зарплат врачей, чтобы удержать их в стране и расширение пакета доступных по страховке медицинских услуг. Также планируется сделать бесплатным лечение онкологических и сердечных заболеваний и создать «зеленый коридор» для онкологических больных. Таким образом собираются снизить смертность от неоказания медицинской помощи.

Министерство планирует в срочном порядке привлекать педиатров, их в стране катастрофическая нехватка. Для детей также хотят сделать бесплатным более широкий спектр лекарств – им компенсируются только исследования и консультации врачей, а также до 50% стоимости некоторых лекарств для детей до двух лет.

Депутаты парламентского блока Объединение регионов предложили рассмотреть вопрос об отставке министра на заседании Сейма Латвии 17 мая. Также министру выразило недоверие объединение «Для развития/За!».

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