Фотожабы: «Идет война молочная, священная война»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Глава КГБ продемонстрировал белорусские лыжероллеры и мобильный телефон
Телеграм-каналКараульный: «Кого-то точно посадят за такие титры на белорусском госканале». На фото – девушки и Лукашенко на конкурсе «Мисс Беларусь»
Белорусский норвежец Рыбак – с осадочком после Минска– попал в финал «Евровидения»
Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»
Собчак: «Эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет»
Путин принял символы власти в прекрасном настроении
Інаўгурацыя Пуціна: Лукашэнка як Мядзьведзеў
«Скучающее» фото Поклонской с инаугурации Путина стало мемом
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«Ну, как там успехи в хоккее?»
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