Фотожабы: «Идет война молочная, священная война»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Глава КГБ продемонстрировал белорусские лыжероллеры и мобильный телефон

Телеграм-каналКараульный: «Кого-то точно посадят за такие титры на белорусском госканале». На фото – девушки и Лукашенко на конкурсе «Мисс Беларусь»

Белорусский норвежец Рыбак – с осадочком после Минска– попал в финал «Евровидения»

Протеже Лукашенко не попал в ноты и финал «Евровидения»

Собчак: «Эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет»

Путин принял символы власти в прекрасном настроении

Інаўгурацыя Пуціна: Лукашэнка як Мядзьведзеў

«Скучающее» фото Поклонской с инаугурации Путина стало мемом

Предыдущий выпуск:

«Ну, как там успехи в хоккее?»