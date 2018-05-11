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11.05.2018
Салiдарнасць
Житель Новополоцка вышел голый на балкон, против него возбудили уголовное дело

Инцидент произошел на День Победы в Новополоцке.

В милицию обратились местные жители, которые сообщили о голом мужчине, расхаживающим по балкону на первом этаже дома на Молодежной улице. Сообщалось, что голова эксгибициониста при этом была замотана шторой, пишут «Народныя навіны Вицебска».

Прибывшие на место происшествия милиционеры выяснили, что на балконе находился хозяин квартиры, мужчина был пьян. Он объяснил сотрудникам внутренних органов, что давно испытывал желание совершить подобный поступок, а теперь, выпив для храбрости, решил продемонстрировать посторонним свое обнаженное тело.

В отношении новополочанина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
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