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Общество
11.05.2018
Петр Гайдук
После публикации «Салідарнасці» в Палате представителей обсудили загадку в законопроекте

Законопроект, касающийся жилищных отношений, будет доработан. Ранее в нем появилась норма, согласно которой богатые могли начать жить за счет бедных.

Напомним, юрист и редактор сайта statut.by Александр Горбач рассказал «Салідарнасці», что одна малозаметная деталь в проекте может повлечь весьма негативные последствия.

В новой редакции Жилищного кодекса, где идет речь о расходах участников совместного домовладения, исчезло понятие о пропорциональности выплат согласно доле в праве общей собственности на имущество.

8 мая состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству по проекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы РБ по вопросам правового регулирования жилищных отношений». В нем участвовал заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило.

Фото house.gov.by

О том, как проходило заседание комиссии, «Салідарнасці» рассказала депутат Елена Анисим.

– Я прачытала меркаванне эксперта ў публікацыі «Салідарнасці» і падчас пашыранага паседжання задала пытанне, у якім прывяла прыклад з наша дома, дзе кватэры двух тыпаў – чатырохпакаёвыя і аднапакаёвыя. Узніклі перасцярогі, што цяпер тыя, хто жывуць у аднапакаёўцы, будуць плаціць на роўных з тымі, хто жывуць ў чатырохпакаёвай кватэры. На гэта намеснікам міністра ГенадземАляксеевічам Трубілам быў дадзены адказ, што такое пытанне ўжо ўздымалася і што аплата будзе усё ж прапарцыйна займанай плошчы, – рассказал Елена Анисим. 

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы РБ по вопросам правового регулирования жилищных отношений» будет доработан и затем внесен на утверждение в Палату представителей.

 
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