Комитет образования: Встречать рассвет выпускникам можно только с милиционером

9-10 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для 11-классников.

О соблюдении безопасности при праздновании выпускных вечеров председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко рассказала агентству «Минск-Новости».

Чиновница пояснила, что выпускные проводятся непосредственно в школах и гимназиях.

— Мы придерживаемся традиции, которая существовала в городе не одно десятилетие: аттестат — документ государственного образца об общем среднем образовании — вручается выпускнику в стенах школы, где он учился. Кроме того, это вопрос безопасности», — заявила Киндиренко.

По ее словам, уже отработана система сотрудничества с милицией, МЧС и медиками, чтобы гарантировать безопасное пребывание детей.

Что касается традиции встречать рассвет, то выпускников должны сопровождать педагоги и родители, а также милиционер, закрепленный за конкретным учебным заведением.