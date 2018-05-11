На жителя Кобринского района завели уголовное дело за связь с 15-летней

По заверениям фигурантов дела, у них любовь< и все происходило по обоюдному согласию. Но законодательству оказалось это безразлично, поскольку половая свобода наступает с 16 лет.

20-летний мужчина подозревается в половой связи с 15-летней жительницей Малоритского района. О возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РБ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) сообщает газета «Голас часу» со ссылкой на замначальника Малоритского отдела Следственного комитета Дмитрия Струнца.

Он рассказал, что молодой мужчина имел сексуальную связь с 15-летней девушкой. Причем, по заверениям фигурантов дела, у них любовь и все происходило по обоюдному согласию. В будущем молодые люди намерены пожениться.

Однако, по законодательству Беларуси, половая свобода наступает с 16 лет. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 4 года лишения свободы.

Напомним, не так давно было возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Минского района за секс с 15-летним подростком.