По делу, которое расскрыл Лукашенко, суд озвучил свой приговор

Сегодня Верховный суд огласил приговор Юрию Иванову по делу об убийстве жительницы Могилева Светланы Поддубской. В 2010 году мужчину оправдали в тяжком преступлении, освободили в зале суда, выплатили компенсацию. А через 7 лет Иванову вновь предъявили обвинение.

Юрия Иванова сначала оправдали за убийство, а потом снова предъявили обвинение. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Нет орудия преступления, нет мотива (…) Я должен открыть тайну, как выиграл первый суд. Я невиновен. Вот и все (…) Если бы я был убийцей, то плакал бы, валялся у ног, просил смягчить наказание, но я этого не делаю, потому что невиновен. Светлана состояла в секте, эта организация признана экстремистской. Почему никто не отрабатывал эту версию? У меня больше вопросов, чем ответов. (…) Высокий суд, прошу меня оправдать, — заявил в последнем слове Юрий Иванов.

Суд удалился в совещательную комнату на два дня и 11 мая огласил приговор. Юрий Иванов признан виновным в убийстве Светланы Поддубской и приговорен к 21 году лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу, обжалованию не подлежит. Из имущества у Иванова изъяли айфон.

Потерпевшие, отец и сын убитой, на оглашение приговора не пришли. Еще раньше они заявили моральный иск на сумму в 600 тысяч рублей. Суд постановил выплатить потерпевшим 300 тысяч рублей. Тетя убитой рассказала TUT.BY, что потерпевшие не смогли приехать из Могилева в Минск, потому что отец убитой себя плохо чувствует.

— У него больное сердце, а внук за ним ухаживает, — пояснила родственница.

Напомним, преступление произошло в феврале 2009 года. Сначала подозрение пало на бывшего третьего мужа Светланы, мужчину задерживали на 10 дней, а потом отпустили. У супругов были непростые отношения: скандалы, разборки, Руслан Демьянюк даже был осужден за угрозу убийством.

9 февраля 2009 года был задержан Юрий Иванов. О том, что он встречается со Светланой, окружение женщины не знало. Иванов написал явку с повинной, позже отказался от своих слов, сославшись на давление. И занял позицию: он невиновен. По версии следствия, Юрий и Светлана провели вечер в ее коттедже, затем между парой вспыхнула ссора, женщина называла Иванова «неудачником», и он схватился за нож. На теле убитой эксперты насчитали 41 ножевой удар.

В 2010 году Могилевский областной суд оправдал Юрия Иванова, освободив в зале суда. Мужчина уехал жить в Питер, где его задержали в августе 2017 года. Оказалось, отец Светланы Поддубской все эти годы обращался в различные инстанции, чтобы оправдательный приговор отменили, а Иванова наказали. Пенсионер дошел до президента, и его услышали. Александр Лукашенко поручил разобраться в уголовном деле.

«Я сел и сам за сутки изучил его (дело. — Прим. TUT.BY). И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали», — рассказывал Александр Лукашенко.

В марте 2018 года Юрий Иванов вновь оказался на скамье подсудимых, на этот раз в Верховном суде. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: «Убийство с особой жесткостью» (ч. 2 ст. 139), «Кража» (ч. 1 ст. 205), «Умышленное уничтожение имущества» (ч. 3 ст. 218) и «Хищение личных документов» (ст. 378).

Выступая в прениях, прокурор Сергей Гиргель попросил суд признать Иванова виновным и приговорить к 22 годам лишениям свободы, а вот адвокат обвиняемого Людмила Чечикова заявила: преступление не раскрыто до сих пор и ее подзащитного нужно оправдать.

— Высокий суд, осудить человека на 22 года, потому что кто-то пытается замаскировать свои промахи, будет неправильно. С моей точки зрения преступление не раскрыто. Здесь очень много вопросов. Возле коттеджа видели женские следы на снегу, почему никто не проверял, кому они принадлежат? На изъятой одежде Иванова нет нигде крови, а при таком жестоком убийстве это нереально. Написал человек явку с повинной, все обрадовались и больше ничего не проверялось. Ну не просто так у Поддубской был топор, чего-то же она опасалась. Возможно, потребителей «волшебных» добавок (женщина продавала БАДы, которые якобы лечили рак. — Прим. TUT.BY). В 2017 году в деле ничего нового не появилось, кроме экспертизы, которая была проведена по старым образцам 2009 года, взятых с нарушением. Высокий суд, полагаю, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Вина моего подзащитного не доказана, поэтому он подлежит оправданию, — говорила Людмила Чечикова.

Потерпевший Леонид Слепнев, отец убитой, попросил для Иванова самое суровое наказание — смертную казнь.

Приговор Юрию Иванову оглашали полностью больше часа. В зале кроме десятков журналистов присутствовали мама обвиняемого и тетя убитой.

За несколько минут до процесса конвоир надел наручники на обвиняемого, который уже находился в клетке. Во время суда Иванов не отрицал: он действительно встречался со Светланой Поддубской накануне убийства, они были вместе с 22.00 до 23.00, а затем молодой человек ушел. Как уверяет прокурор, алиби в ночь с 3 на 4 февраля, когда было совершено преступление, у Юрия Иванова нет, он также не прошел детектор лжи сразу после задержания. Отпечатки пальцев Иванова обнаружены на бутылке водки и кружке, которая стояла в спальне женщины, также под ногтями Поддубской обнаружен биологический материал обвиняемого, а его кровь — в мойке.

Судебная коллегия Верховного суда отказалась принимать в качестве доказательства беседу Иванова и его адвоката сразу после задержания, во время этой встречи они обсуждали линию поведения, где защитник рекомендовал отказаться от явки с повинной. Суд указал, этой записью были нарушены права Иванова на конфиденциальную беседу с защитником. А заявление обвиняемого, что его избивали во время расследования и оказывали давление, не нашло подтверждения.

Явку с повинной суд не признал смягчающим обстоятельством, потому что она была написана уже после задержания. Не помогло смягчить наказание и то, что у Иванова есть ребенок.

После оглашения приговора адвокат Людмила Чечикова остановилась возле клетки, Юрий Иванов промолчал, ничего не сказал, лишь тяжело вздохнул и пожал плечами. От любых комментариев защитник отказалась.

— Мой сын не убийца! — эмоционально говорит Светлана Иванова, мама осужденного. — Убили женщину, которая «убивала» своими БАДами. И я не понимаю, почему президент защищает ее, не понимаю, почему сын должен нести за это ответственность. Он ни в чем не виновен, в этом уверена я и все люди, которые его знают.

По мнению мамы Юрия Иванова, к убийству Светланы могут быть причастны родственники людей, которым она продавала БАДы, обещая излечить рак на последней стадии. Женщина не исключает, что и сама может обратиться к президенту. Она рассказывает, пока шел процесс в Верховном суде, обсуждала с сыном исход уголовного дела.

— Он был на 100% уверен в победе, — говорит мать осужденного.

Сразу после оглашения приговора она стала добиваться свидания с сыном, который все это время находится в СИЗО КГБ.