Доведение до самоубийства: выясняются причины гибели одиннадцатиклассницы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы, которая выпала из окна многоэтажки в Бресте.
Об этом сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Трагедия произошла 9 мая в районе 15:30. Прохожие обнаружили на парковке 14-этажного дома на улице Интернациональной областного центра тело 17-летней девушки. Она выпала с балкона верхнего этажа.
Как рассказал Дученко, дело возбуждено в отношении неизвестного, который при неустановленных обстоятельствах довел до самоубийства школьницу. Выясняются обстоятельства трагедии.
Пострадавшая была уроженкой Пинска, в Бресте она училась в областном лицее имени Машерова.
Главное