«Стипендия тут от 750 евро в месяц». Рассказ белорусской студентки о жизни в немецком Трире

В проекте «Наши за границей» наша соотечественница Елена делится впечатлениями о жизни в Трире — одном из старейших немецких городов и рассказывает, как получить стипендию на обучение в Германии.

Порта Нигра — главная достопримечательность Трира

Про поступление

Уже на третьем курсе Белорусского государственного университета я стала задумываться о возможности дальнейшего получения международного экономического образования и продолжения обучения за рубежом. Непосредственно же, к реализации этой идеи я приступила после окончания университета и двухлетней работы в крупной компании.

Процесс поступления я разделила на несколько этапов: сначала подготовила для себя план обучения, и расписала конкретные действия, которые мне нужно сделать.

Первое, что каждый для себя должен определить — это страна для обучения. Я выбрала Германию, потому что это уникальная страна, поражающая своим разнообразием. Германия традиционно — одна из передовых стран, которая предоставляет качественное обучение. К тому же, немецкие дипломы высоко ценятся работодателями во всем мире, а еще почти во всех землях Германии обучение бесплатное.

Лекционный зал

Далее необходимо просмотреть возможные стипендиальные программы, которые могли бы профинансировать обучение, и их требования. Рассмотрев и изучив разнообразные программы поддержки, я определила для себя изначально DAAD, которые предоставляют стипендии для различного круга специальностей. DAAD — это крупнейшая организация, поддерживающая студентов и молодых специалистов со всего мира. Ее стипендия для выпускников вузов всех специальностей составляет 750 евро в месяц и предполагает частичную компенсацию дорожных расходов и медицинской страховки, а также бесплатные курсы немецкого языка перед началом учебы. Соответственно, деньги нужны лишь для покрытия месячного прожиточного минимума (в настоящее время — это 720 евро в месяц). Если магистрант, получает стипендию, которая составляет 750 евро в месяц, а также покрытие расходов на страховку и другие бонусы, то можно спокойно учиться и самосовершенствоваться и даже быть в профиците ежемесячно.

Кампус университета

Третий этап — это этап подготовки необходимых документов для получения стипендии. Главное — правильно оформить необходимые бумаги. Я не буду тут перечислять весь пакет документов, обычно для таких программ требуется стандартный комплект, но требования могут иногда отличаться. Однако обращаю ваше внимание, что помимо отличной успеваемости, важна и правильность оформления документов. Также, обращают особое внимание на грамотно написанное мотивационное письмо. Важно будет заранее позаботиться и о языковом сертификате по немецкому или английскому языкам, в зависимости от требования вуза. Кроме того, в зависимости от стипендиальной программы, иногда нужно подавать документы и на стипендию, и на поступление в выбранный университет раздельно.

Четвертое — важно подать весь пакет документов в срок! И затем просто ждать новостей. Если первичный тур по итогам оформленных своевременно и правильно документов пройден, то вы будете приглашены к участию в следующих турах. Таким образом, после успешного прохождения всех этапов конкурса, я стала счастливым обладателем стипендии и отправилась получать магистерскую степень по экономике в город Трир.

Про переезд и город

Кафедральный собор Св. Петра в Трире

Конкретно для меня, Германия привлекательна еще и тем, что это страна — один из примеров в развитии тех научно-исследовательских сфер, спектр которых мне интересен. К тому же, в Германии можно обучаться не только на немецком, но и на английском языке. Я вообще не знала немецкий язык, а его изучение было моей мечтой с детства, поэтому после поступления в Трирский университет, его изучение стало еще одной целью. Знание немецкого языка — всегда плюс к любому резюме.

Немецкий вряд ли можно назвать простым языком, но начинать изучать язык непосредственно на земле, где он является родным — это прекрасная возможность для реализации детской мечты, да и владение им в совершенстве делает повседневную жизнь проще и помогает быстрее обрести друзей. В целом, для университетов важно, чтобы из нас сделали настоящих профессионалов. Подкупает и то, что Германия расположена в самом центре Европы и приятным бонусом является не такое дальнее расстояние от родной Беларуси.

Главная рыночная площадь Трира

Трир (нем.Trier — «Северный Рим») — самый старый город Германии, основанный в 16 году до нашей эры императором Августом. Знакомство с Триром, как правило, начинается с осмотра его главных достопримечательностей, таких, как Черные ворота Порта-Нигра (Porta Nigra) — свидетельства былого величия Священной Римской империи, амфитеатр, Римский мост (Römerbrücke) и императорские термы (самые большие купальни во всей Римской империи, их длина составляла почти 250 метров).

Памятник в честь 200-летия Карла Маркса

В Шпейерском соборе (Dom zu Speyer), заложенном еще в XI веке, захоронены останки восьми германских королей и императоров. Город Трир — центр туризма и расположен на реке Мозель. В долинах Мозеля, известном центре виноградарства и виноделия в земле Рейнланд-Пфальц, раскинулись виноградники и производится собственное вино сорта Riesling. А еще Трир — это родина Карла Маркса. Большая часть местных исторических памятников внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а современный Трир — это известный университетский центр и крупный речной порт.

Во время визита в город Кохем

Еще у нас схожие климатические условия, хотя и со своими особенностями. Также по соседству, всего в нескольких часах на поезде, автобусе или самолете, находятся Париж, Вена, Прага, Брюссель, Рим или Копенгаген — мир совершенно иной культуры и языка, куда можно просто (и недорого) поехать на выходные.

Про университет

Что мне сразу понравилось в Трирском университете, так это то, что за 3−4 месяца до начала обучения, когда я связалась с международным отделом университета, они помогли мне с поиском общежития, быстро нашли место для проживания в одном из студенческих общежитий. Мне выделили отдельную комнату с собственным санузлом и мини-кухней. Поэтому в Трир я ехала с уверенностью, что общежитием я обеспечена.

Сейчас я все так же живу в общежитии на территории кампуса и плачу за него 260 евро в месяц. В распоряжении студентов находится и университетская библиотека, в которой создана прекрасная атмосфера для учебы.

На территории кампуса

По прибытии каждый иностранный студент может поучаствовать в ориентационном семинаре, который проводится университетом за 2−3 недели до начала семестра. На семинаре будущий студент получает массу дополнительных возможностей попрактиковать немецкий язык и приобрести первые студенческие знакомства, съездить вместе в поездки по Германии. Кроме того, международный отдел для студентов занимается организацией вечеринок, где мы готовили национальные блюда и участвовали в дискуссиях, а также организацией экскурсий, благодаря, которым международные студенты имеют возможность путешествовать. В свободное от учебы время я побывала, например в Бонне и Кохеме.

Экономическое направление в университетах Германии очень сильное. Здесь используются новейшие методики, которые, как правило, связаны с реальным сектором экономики. Обучение в Германии принципиально отличается от учебы в белорусских вузах, прежде всего организацией учебного процесса. Для получения экономического образования тут требуется хорошая математическая подготовка и формирование системности мышления путем глубокого изучения фундаментальных дисциплин. Так, около 70% — это самостоятельная учеба и подготовка студента. Есть базовые предметы, которые вы обязаны сдать, остальные предметы вы выбираете сами.

Университет изнутри

В немецких вузах нет обязательного посещения лекций и семинаров. Студент сам выбирает свой метод обучения: либо посещать все и всегда, либо не посещать и готовиться самому. Однако, если студент регистрируется на сдачу экзамена — то он обязан на него прийти, в противном случае — экзамен будет считаться несданным.

Студенту предоставляется три попытки сдачи экзамена. Первые две — в письменной форме (наиболее частая, на 90%, форма сдачи экзаменов), последняя — в устной форме. Несколько слов по поводу сложности освоения материала: конкретно в моем случае, после обучения на экономическом факультете БГУ и окончания его с отличием, освоение нового материала в Германии было вполне комфортным. Но немного сложнее было переключиться на западный стиль написания курсовых работ и статей — он отличается от стиля русскоговорящей научной среды.

В университете, конечно, существует возможность обсудить с преподавателем учебные вопросы, после занятий или в часы приема, в которые приходят студенты могут получить консультации. Профессоры же в целом идут на контакт со студентами и при необходимости всегда можно организовать встречу и задать необходимые вопросы, или обратиться к их помощникам. Также тут есть сотрудник, который консультирует международных студентов по всем возникающим вопросам, касающихся учебного и организационного процесса.

Про свободное время и питание

Обедать вкусно весьма выгодно можно в студенческой столовой при университете — Mensa. Обед для студента обходится в 4−6 евро. Студенческий набор состоит из супа, гарнира, мяса или рыбы, салата и десерта. Существует особое меню для вегетарианцев и веганов. В Германии существуют разные сети магазинов (одни из приемлемых — это Kaufland, Lidl).

По городу очень удобно передвигаться на автобусе и пешком — все в шаговой доступности, город небольшой. Кроме того, каждый семестр студенты оплачивают семестровый сбор, примерно 260 евро. В эту стоимость входит и проездной на семестр. То есть на время обучения проездным является студенческий билет.

Обед в Мензе: суп, телятина с гарниром и на десерт — шоколадный банан

В начале учебы, пока студенты еще не познакомились друг с другом, можно в свободное время посещать мероприятия, организованные университетом. Например, Sprachabend — мероприятие интересно не только тем, что здесь можно встретить новых людей, но и тем, что можно пообщаться друг с другом на разных языках.

При университете есть группа, занимающаяся организацией экскурсий. Потратив всего 15 евро я побывала в Кельне и Маастрихте (Нидерланды). Трир находится в очень выгодном месторасположении и при наличии свободного времени можно легко организовать самостоятельное путешествие в Люксембург, Бельгию, Нидерланды и Францию. Чтобы поездка получилась бюджетной, нужно планировать ее заранее, лучше месяца за три.

Уезжая на обучение за рубеж, человек должен понимать, что он меняет кардинально свой привычный образ жизни (находится вдали от родины, своих родных, близких и друзей). Среди главных качеств, для учебы за рубежом, наиболее значимые — это знание языка и отсутствие страха. У каждого человека, конечно, все индивидуально — и кто-то привык жить отдельно от семьи и своих близких. Однако хотелось бы предупредить всех, только начинающих свой путь за границей — переломный момент наступает после первых шести месяцев после переезда. В этот период надо суметь собраться и побороть чувство страха, научиться принимать самостоятельные решения, управлять собой, адаптироваться к новым условиям жизни. Со всеми проблемами можно справиться, это бесценный опыт, который помог мне в дальнейшем.

В заключение, хотелось бы отметить, если есть желание, то возможность всегда найдется! Получив образование в Германии, студенты получают сразу несколько преимуществ: современные знания, контакты с молодежью из разных стран, хорошее знание языка и возможность найти работу, как в Европе, так и у себя на родине. Поэтому всем тем, кто открыт к новым впечатлениям и изменению своей жизни, а главное, получению европейского образования, желаю успехов в достижении поставленной цели.

«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»