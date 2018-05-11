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Экономика
11.05.2018
«Армения, Гватемала, Беларусь, Шри-Ланка, Эквадор – вот наше позорное 106-е место»

Ярослав Романчук на своей странице в Facebook удивился, куда завели белорусов «социально ориентированные» власти.

«Армения, Гватемала, Беларусь, Шри-Ланка, Эквадор – вот наше позорное 106-е место.

Один из самых лучших показателей гуманности и т. н. социальной ориентации экономики – зарплата. Аналитики из investorschool.ru сравнили среднюю «чистую» зарплату, т. е. после уплаты налогов, в 157 странах мира по итогам 2017 года. На первом месте – Швейцария — $ 3855 в месяц, следом идут Норвегия — $ 3781, Люксембург — $ 3565, Швеция — $ 3352 и Кувейт — $ 3211.

Беларусь заняла 106-е место с показателем $ 375. Это в 10,3 раза меньше, чем у лидера. «Чистая» зарплата в Беларуси в 8,3 раза меньше, чем в США ($ 3120) и в 7,9 раз меньше, чем в Германии ($ 2958).

В Топ-50 стран мира (за исключением богатых нефтью и газом стран) нет ни одной страны, которая работает в режиме модели Совок/Госплан, которая делает ставку на торговый протекционизм, государственную собственность и инвестиции, «ручное» регулирование цен. Среди стран высокой зарплатой нет тех, кто практикует конфискации, преследует на т. н. лжепредпринимательство и устанавливает пени в сотни раз больше штрафа.

Из бывших соцстран самая высокая «чистая» зарплата в 2017г. была в Чехии (42-е место) — $ 980 (в Беларуси в 2,6 раза меньше), в Эстонии (43-е место) — $ 978 (у нас в 2,6 раз меньше), Польша (51-е место) — $ 798 (у нас в 2,1 раз меньше), Литва (67-е место) — $ 630 (у нас на 40,5% меньше) Латвия (68-е место) — $ 622 (у нас на 39,7% меньше), Россия (69-е место) — $ 615 (у нас на 39% меньше).

Внимание, в Молдове (76-е место) «чистая» зарплата составила $ 560, у нас на 33% меньше). Беларусь отстаёт от Казахстана ($ 480) на 21,9%. Поразительно то, что даже в Армении (104-е место), которая в Беларуси воспринимается, как бедная страна, средняя «чистая» зарплата в 2017г. составила $ 378 а у Беларуси — $ 375.

Вот наше зарплатное окружение. Гватемала (105-е место) — $ 376, Шри-Ланка (107-е) — $ 360, Эквадор (108-е место) — $ 357, Сальвадор (109-е) — $ 330 и Туркменистан (110-е место) — $ 320.

Слабым утешением является то, что Украина оказалась на 125-м месте с показателем $ 168. Это в 2,2 раза меньше, чем в Беларуси.

Чтобы попасть в Топ-50 стран мира по уровню «чистой» зарплаты, нужно иметь, как минимум, $ 800 «чистыми» в месяц. Зарплата в $ 1450 позволяет войти в Топ-30 стран мира.

В 2017 г. Беларусь по объёму ВВП оказалась на 80-м месте в мире, по ВВП на душу населения оказалась на 88-м месте в мире. А вот по «чистой» зарплате – на 106-м. Беларусь – страна победившего Левиафана. Он оправдывает свой размер необходимостью обеспечить высокий уровень социальной защиты, бесплатность услуг образования и здравоохранения, доступность жилищно-коммунальных и транспортных услуг.

За словоблудием скрывается горькая правда. Белорусы живут весьма скромно, платя за тысячи товаров и услуг иногда в 2-3 раза больше, чем если бы в нашей стране были мировые цены.

Чем дольше мы будем цепляться за Совок/Госплан, тем глубже будем падать в бездну социальной прокажённости. И хватит сравнивать себя с Германией, Швецией или Австрией. Наш ряд по уровню зарплаты – это Армения, Гватемала, Шри-Ланка и Эквадор. Так, что дорогие эквадорцы и шриланкийцы, ой, извините, белорусы, вот куда нас завели наши «социально ориентированные» власти. Может, наконец, полюбим свободу, а не Левиафана?»

 
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