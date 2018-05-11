Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой

Этой весной в Копыси и Александрии, где родился и вырос глава государства, продолжаются кардинальные перемены.
За деревней Александрия-2 стоит указатель на «криницу». Несколько сотен метров по грунтовой дороге, насыпанной по засеянному полю, и нам открывается туристический объект «Трафімава крыніца». Недавно на субботнике по его благоустройству трудился и Александр Лукашенко со своими сыновьями.
Согласано версии, озвученной государственными телеканалами, дед Лукашенко (умер задолго до рождения внука) по своей инициативе смастерил к источнику деревянную дорогу и поставил там колодец. С того времени местные жители стали называть криницу Трофимовой.
– Здесь нет квадратного метра, где я в свое время не ходил босиком. Или коров пасли – здесь был свободный луг, он зарос в наши времена, здесь мы заготавливали дрова. Поэтому каждый метр истоптан моими детскими ногами, – рассказал на субботнике Александр Лукашенко.
Объект начали благоустраивать лет десять назад. Но до недавнего времени он выглядел куда более скромно.
Скриншот с видео Youtube
В Год малой родины здесь идет реконструкция. Даже спустя несколько недель после субботника встречаем на объекте многочисленных рабочих, которые продолжают благоустраивать территорию. Криница превратилась в большой туристический объект с новыми дорожками, беседками, купельней.
Встречаем там и посетителей, которые набирают воду и окунаются. Некоторые из них нарушают правила поведения на территории источника, где запрещено находиться в нетрезвом виде, сквернословить, громко разговаривать и смеяться.
Через новый мост через Днепр попадаем из Александрии в Копысь, где родился глава государства. В прошлом году в поселке прошли масштабные работы, чтобы сделать его образцом для других малых населенных пунктов – поменяли инженерные коммуникации, построили «Петровский вал», новые асфальтовые дороги, детские и спортивные площадки.
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Но, видимо, наверху посчитали, что этого недостаточно. В мае в Копыси на месте магазинов райпо открылись три новых точки «Евроопта», в том числе с промышленными товарами.
В одном из магазинов для тех, у кого нет доступа к интернету, оборудовали пункт оформления заказов гипермаркета «ГиперМолл» с компьютером.
Мало того, в Копыси рядом с одним из «Еврооптов» строится еще один большой магазин. Застройщиком выступает компания «Табак-Инвест», принадлежащая миллионеру Павлу Топузидису. А это значит, что здесь в августе, скорее всего, появится «Корона».
Пришли перемены и на территорию местной церкви Преображения Господня. Еще недавно она выглядела вот так:
2017 год. Фото Yardkeeper
Реконструкцию церкви обещают завершить уже к июлю. Проводится она за средства обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова.
Идет реконструкция и местного Дома культуры.
Через Днепр чем-то активно занята техника у Александрии.
Мало где в Беларуси в Год малой родины заметны такие перемены.
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