Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой

Этой весной в Копыси и Александрии, где родился и вырос глава государства, продолжаются кардинальные перемены.

За деревней Александрия-2 стоит указатель на «криницу». Несколько сотен метров по грунтовой дороге, насыпанной по засеянному полю, и нам открывается туристический объект «Трафімава крыніца». Недавно на субботнике по его благоустройству трудился и Александр Лукашенко со своими сыновьями.

Согласано версии, озвученной государственными телеканалами, дед Лукашенко (умер задолго до рождения внука) по своей инициативе смастерил к источнику деревянную дорогу и поставил там колодец. С того времени местные жители стали называть криницу Трофимовой.

– Здесь нет квадратного метра, где я в свое время не ходил босиком. Или коров пасли – здесь был свободный луг, он зарос в наши времена, здесь мы заготавливали дрова. Поэтому каждый метр истоптан моими детскими ногами, – рассказал на субботнике Александр Лукашенко.

Объект начали благоустраивать лет десять назад. Но до недавнего времени он выглядел куда более скромно.

Скриншот с видео Youtube

В Год малой родины здесь идет реконструкция. Даже спустя несколько недель после субботника встречаем на объекте многочисленных рабочих, которые продолжают благоустраивать территорию. Криница превратилась в большой туристический объект с новыми дорожками, беседками, купельней.

Встречаем там и посетителей, которые набирают воду и окунаются. Некоторые из них нарушают правила поведения на территории источника, где запрещено находиться в нетрезвом виде, сквернословить, громко разговаривать и смеяться.

Через новый мост через Днепр попадаем из Александрии в Копысь, где родился глава государства. В прошлом году в поселке прошли масштабные работы, чтобы сделать его образцом для других малых населенных пунктов – поменяли инженерные коммуникации, построили «Петровский вал», новые асфальтовые дороги, детские и спортивные площадки.

«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»

Но, видимо, наверху посчитали, что этого недостаточно. В мае в Копыси на месте магазинов райпо открылись три новых точки «Евроопта», в том числе с промышленными товарами.

В одном из магазинов для тех, у кого нет доступа к интернету, оборудовали пункт оформления заказов гипермаркета «ГиперМолл» с компьютером.

Мало того, в Копыси рядом с одним из «Еврооптов» строится еще один большой магазин. Застройщиком выступает компания «Табак-Инвест», принадлежащая миллионеру Павлу Топузидису. А это значит, что здесь в августе, скорее всего, появится «Корона».

Пришли перемены и на территорию местной церкви Преображения Господня. Еще недавно она выглядела вот так:

2017 год. Фото Yardkeeper

Реконструкцию церкви обещают завершить уже к июлю. Проводится она за средства обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова.

Идет реконструкция и местного Дома культуры.

Через Днепр чем-то активно занята техника у Александрии.

Мало где в Беларуси в Год малой родины заметны такие перемены.

Чем живет малая родина Макея, и почему к главе МИД там двоякое отношение