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Комментарии
11.05.2018
«Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»

Дмитрий Растаев на своей странице в Фейсбуке комментирует итоги полуфинала песенного конкурса «Евровидение», которых состоялся 10 мая.

 «Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом.

Это нам, белорусам, не привыкать, а Россия, кажется, впервые за всю историю «Евровидения» пролетела мимо финала.

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Проект «Юля Самойлова» изначально создавался как гибридная провокация с целью унизить Украину: вот, мол, полюбуйтесь на этих евроукров — инвалидов обижают! Европа, однако, на провокацию не клюнула, унизить украинцев не получилось, зато Европейский вещательный союз ввёл правило: певец, которому может быть запрещён въезд в страну проведения конкурса, не имеет права становиться его участником. Так что если когда-нибудь Украина победит на «Евровидении» ещё раз, россиянам придётся сильно напрячься, чтобы найти подходящего, не засветившегося в Крыму кандидата.

Прошлогодняя провокация провалилась, Москве бы угомониться на этом и утереться, но нет, russian bear не умеет проигрывать, он прёт напролом — «На Берлин!» — пока ему не заедут в лобешник булыжником. Что и случилось во втором полуфинале с проектом «Юля Самойлова». Впрочем, есть подозрение, что и это поражение было запланировано кремлёвскими хитрованами — песня-то откровенно слабая, и номер никакой — чтобы использовать его для дальнейшего нагнетания антизападной истерии.

Жалко ли в этой ситуации саму Юлю? Да как-то не очень. Если человек дал втянуть себя в грязную игру, да ещё и охотно ей подыгрывал, он должен был отдавать себе отчёт, что ничем хорошим это не кончится. Инвалид, говорите? А вам напомнить, сколько людей в Украине стало инвалидами из-за российских мерзавцев — таких как кремлёвские дирижёры Юли, для которых жизнь человеческая ни в ноль? Так что нет, не жалко.

Участница от России Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран. Фото ТАСС

Жалко других людей — тех россиян, что ещё не утратили способности мыслить, не дали пропагандистскому напалму окончательно выжечь себе мозги, людей, которые всё понимают и с ужасом наблюдают за происходящим в стране, но ничего сделать не могут, ибо умные люди сегодня в России — горькое меньшинство. Вот их — да, жалко. Но это уже не про “Евровидение”».

 
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