В Украине повысили зарплаты чиновникам: в разы больше средней по стране. Кто получает больше всех?

«Салідарнасць» выясняла, какие зарплаты теперь и у кого они рекордные.

Со следующего месяца зарплаты местных чиновников в Украине вырастут. Теперь мэры Киева и областных городов буду получать по 600 долларов, их заместители – по 550, а мэры городов поменьше – от 400 до 500.По официальным данным, большинство местных чиновников не живет на зарплату, а имеет дополнительный бизнес на стороне.

Зарплата директора Национального бюро по борьбе с коррупцией в апреле «на руки» составила почти 4000 долларов. В середине 2017 в Украине разгорелся скандал – руководители и члены Бюро назначили себе по 8-12 тысяч долларов премии в 2016 году, некоторые выплачивали себе такие суммы ежемесячно.

Это далеко не рекордная премия, которую себе назначали чиновники – в 2017-м топ-чиновники Минюста Украины начислили себе огромные премии: Иван Нещадим – 341 (!) тысячу долларов, Андрей Назаровец – 170 тысяч, а Алексей Кузьменко – «скромные» 90 тысяч. А топ-менеджеры из государственных «Нафтогаза» и «Укрспецкспорта» в 2017-м выплатили себе не меньше трехсот тысяч долларов на человека.

В начале 2018 года был представлен законопроект, который ограничил максимальные премии для чиновников, хотя они остаются довольно высокими – до 2000 долларов ежемесячно.

Средняя зарплата в Украине составляет примерно 250 долларов. При этом зарплаты очень рознятся. Например, старшему менеджеру Roshenпредлагают 1200 долларов, журналисту gazeta.ua (входит в 15-ку самых популярных в Украине интернет-изданий) – до 350 долларов, каменщику в Киеве – до 900 долларов (по данным сайта work.ua).

Недавний опрос показал, что лишь 7% украинцев довольны своей зарплатой. А на днях премьер-министр Украины заявил, что повышение минимальной зарплаты до 150 долларов – непосильная ноша для Украины и сделать это сейчас невозможно.

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