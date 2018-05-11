Белорусский норвежец Рыбак – с осадочком после Минска – попал в финал «Евровидения»

А Беларусь, как теперь и Россия, в итоговом песенном соревновании в Португалии не поучаствует.

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Уроженец Беларуси, победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак, который снова представляет Норвегию, прошел в финал песенного конкурса «Евровидение-2018» с песней «That's How You Write А Song».

По итогам второго полуфинала на финишную прямую также вышли Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Дания, Словения и Голландия.

Участница от России Юлия Самойлова и ее супруг, музыкант Алексей Таран. Фото ТАСС

Российская певица Юлия Самойлова, исполнившая песню «I Won't Break», как ранее и представитель Беларуси – протеже Лукашенко, украинец Alekseev, – на конкурсе провалились.

Напомним, что в 2009 году Александр Рыбак победил на «Евровидении» в Москве с песней «Fairytale».

В 2014 году созданный Рыбаком белорусский музыкальный проект Milki не прошел отбор на национальном конкурсе. Тогда музыкант и продюсер записал видеобращение, полное обиды на белорусское жюри: «Я написал песню про чистую, искреннюю Беларусь…И вот уважаемое жюри ее провалило».