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11.05.2018
Николай Витовт, Завтра твоей страны
Белорусы активно скупают недвижимость в Польше

Физические лица из Беларуси приобрели в 2017 году 15 413,34 кв. метров помещений на территории Польши. Согласно статистике местного Министерства внутренних дел и администрации – это третий показатель после Украины и Германии.

По данным польского ведомства, в прошлом году граждане Беларуси прибрели в соседней стране 13 397, 14 кв. метров жилья и 2 016,20 кв. метров коммерческих помещений. Больше недвижимости покупали в Польше только граждане Украины (80 097,61 кв.метров) и Германии (41 692,93 кв.метров).

Недвижимостью на территории соседнего государства в 2017 году обзавелись также юридические лица из нашей страны. С их учетом на долю представителей Беларуси пришлось 15 624, 62 кв. метров из 754 998,43 квадратов, одобренных к продаже иностранцам. Для сравнения: в прошлом году белорусские физические и юридические лица приобрели на польском рынке недвижимости 14 311 квадратных метров.

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