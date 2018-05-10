Как фотографироваться на документы, чтобы не было мучительно стыдно

Несколько простых правил, следуя которым вы избежите ошибок при фотографировании на документы.

Старайтесь не задирать подбородок

Одна из самых распространенных ошибок: вы хотите выпрямиться, но слишком высоко поднимаете подбородок, и в результате кажется, будто в камеру смотрят ваши ноздри. Фото получается напряженным и неестественным, кроме того, такая поза делает подбородок массивным и добавляет лишние килограммы. Лучше вместо этого попробуйте слегка опустить плечи, не запрокидывая при этом голову.

Не отводите голову назад

Впрочем, сильно опускать голову, а тем более отводить ее назад тоже не следует, иначе вы рискуете получить двойной подбородок. Чтобы нижняя часть лица казалась более четкой, нужно слегка выставить подбородок вперед и немного опустить голову вниз.

Воздержитесь от широкой улыбки

Согласно современным стандартам, принятым в большинстве стран, широкая улыбка неуместна для фото на документы, так как может искажать черты лица. Однако легкая улыбка вполне допустима — для этого нужно чуть-чуть приподнять уголки рта.

Не хмурьтесь

Гораздо сильнее, чем отсутствие улыбки, фото могут испортить насупленные брови. Чтобы этого не произошло, попробуйте слегка их приподнять, словно вас что-то приятно удивило. Этот метод сделает ваш взгляд более открытым. Главное, не перестараться, чтобы не выглядеть так, будто вы только что испытали шок.

Позаботьтесь о прическе

Сделайте аккуратную укладку, избегая высоких причесок с начесами и слишком длинных челок. Для большинства официальных фотографий существуют требования, согласно которым от лба до верха кадра должно оставаться свободное пространство, а волосы не должны закрывать брови и глаза. Тем же, кто носит прическу «под ноль», нужно убедиться в том, что голова не блестит.

Уделите внимание макияжу

Главное, чего нужно избегать в макияже, — это перламутровых текстур и блесток (лакового блеска для губ, блестящих теней, хайлайтеров и т. п.), которые в сочетании со вспышкой могут вызвать блики на фотографии и даже визуально вас состарить. Идеальным будет матовый тон.

Еще один важный момент — брови и ресницы. Они должны быть четко очерчены, так как при фотографировании эти части лица «съедаются». Помаду лучше выбрать матовую, близкую по цвету к натуральному тону губ, избегая нюдовых и слишком интенсивных оттенков.

Выберите правильный наряд

Для большинства фотографий на документы требуется в основном ваше лицо, поэтому не имеет смысла наряжаться. Крупные украшения будут выглядеть неуместно, так же как и массивный воротник или капюшон, которые с учетом кадрирования могут создать иллюзию того, что у вас на спине горб. Идеальный вариант — простой однотонный темный топ или футболка.