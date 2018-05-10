Зацепило! Идеологическая машина зависла? Иначе как объяснить то, что одним людям в нашей стране можно появляться на параде с колорадской лентой, а другим — нет?

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

На акцию «Бессмертный полк», которую в Минске сначала запретили, а потом все же разрешили, вышли участники в майках с надписями «Донецкая Народная Республика», «Вежливые люди». Кто-то нес флаг Беларуси, раскрашенный в цвета георгиевской ленты.

Фото Сергей Гудилин

В этот же день на параде в Слуцке женщина, представившаяся идеологом, сняла с пионерки бутоньерку — георгиевскую ленту с цветами яблони. Родители шестиклассницы возмутились, но в споре с идеологом проиграли.

На замечание отца девочки, что георгиевская лента — символ Победы, идеолог парировала:

— Ну и что. У нас в Беларуси своя идеология. Понимаете?

Идеолог оказалась методистом отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома. И ее начальство посчитало, что чиновница поступила правильно:

— В любое другое время, вне участия в государственных праздниках, пожалуйста, носите георгиевскую ленту. Но у организаторов официального мероприятия есть свои требования к его проведению, и участники должны это понимать.

Руководствуясь этой логикой, идеологи по всей стране должны были бы снимать георгиевские ленты с участников акций. Но в том же Слуцке на шествия «Бессмертный полк» люди несли портреты родных, участвовавших в войне. На портретах были повязаны георгиевские ленты. Некоторым этого было мало — и они цепляли ленточки на одежду. (Кстати, по правилам акции «Бессмертный полк», транспарант должен быть свободным от символики, ленточек, бантов и гвоздик. Об этом рассказывал изданию kurjer.info один журналист из Томска Сергей Лапенков – один из трех авторов, придумавших эту акцию памяти в 2012 году).

Но ни к одному из участников «Бессмертного полка» не подошел идеолог и не предложил снять ленточку и носить ее в любое другое время, но не здесь. Вот такие чудеса белорусской идеологии.